Son dakika: Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Son dakika: Kırklareli'nden kısa kısa

29.12.2020 10:59
Son dakika: Kırklareli'nden kısa kısa, System.String[]

Son dakika haberi... Kırklareli'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde sokak hayvanlarına mama takviyesi yapıldı.

Kırklareli'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde sokak hayvanlarına mama takviyesi yapıldı.

Kırklareli Valiliği Hayvan Besleme Gruplarınca, sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgelere mama bırakıldı.

Vali Osman Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, kentin farklı noktalarında sokak hayvanlarına mama ve su bırakıldığını belirtti.

- Arıcılık projesi

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) ile Demirköy Bal Üreticileri Birliğince "Istranca Arıcılığının İklim Değişikliğine Adaptasyon Kapasitesinin Arttırılması" projesi hazırlandı.

KTSO binasında düzenlenen programda, KTSO Başkanı Soner Ilık ile Demirköy Bal Üreticileri Birliği Başkanı Emirhan Ünsür tarafından protokol imzalandı.

Ilık, yaptığı konuşmada, proje ile arıcılıktan elde edilen gelirin artacağını söyledi.

Önemli bir geçim kaynağı olan bal üretiminin arttırılması amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Ilık, "Kırklareli'nde arıcılığın sürdürülebilirliğinin sağlanması, arıcılık üzerindeki iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla bu projeyi yapıyoruz. İlimizde bal üretimi özellikle Demirköy ilçemiz ve çevresinde önemli bir geçim kaynağı durumunda bulunuyor." dedi.

"Bizim Kızanlar Bizim Nağmeler" programı hayata geçecek

Lüleburgaz Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde uzmanların evde kalın çağrılarına uyan vatandaşların moral ve motivasyonlarının artması amacıyla sosyal medya hesaplarında "Bizim Kızanlar Bizim Nağmeler" programını hayata geçirecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, cuma günleri belediyenin sosyal paylaşım hesaplarından yayınlanacak programda müziğe gönül vermiş sanatçıların konuk edileceği belirtildi.

Açıklamada, programın sunuculuğu İsmet Altay Süpürgeci ve Tansu Edip Gökbudak tarafından yapılacağı bildirildi.

Kırklareli, Demirköy, Ticaret, Mama, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika


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