Son dakika: Kırklareli'ne gönderilen 4 ambulans için teslim töreni düzenlendi - Son Dakika

Son dakika: Kırklareli'ne gönderilen 4 ambulans için teslim töreni düzenlendi

15.03.2021 18:41

Son dakika haber... - Kırklareli'ne gönderilen 4 ambulans için teslim töreni düzenlendi Sağlık Bakanlığı tarafından Kırklareli'ne gönderilen 4 ambulans için teslim töreni yapıldı.

- Kırklareli'ne gönderilen 4 ambulans için teslim töreni düzenlendi

KIRKLARELİ - Sağlık Bakanlığı tarafından Kırklareli'ne gönderilen 4 ambulans için teslim töreni yapıldı.

Sağlık Bakanlığınca Kırklareli'ne gönderilen 4 ambulans için teslim töreni düzenlendi. Düzenlenen programda 2002 yılında 3 ambulansın hizmet verdiği kentte bugün ambulans sayısının 54'e yükseldiğini belirten Kırklareli Valisi Osman Bilgin, "O dönemde 3 ambulansla hizmet ediyorduk. O zaman Kırklareli nüfusu bundan çok da az değildi. Ama bugün çok şükür 54 ambulans ile hizmet veriyoruz. Bu çok büyük bir onur vesilesi. İyi ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız, iyi ki Türkiye Cumhuriyeti devletinde valilik gibi görev üstleniyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin sağlık sektöründe tüm dünyaya örnek olduğunu dile getiren Bilgin, "Sağlık teşkilatımızın önemini her zaman biliyoruz. Özellikle son bir yıldır yaşadığımız pandemi süreciyle birlikte artık 7'den 77'ye herkes her zerresine kadar sağlık çalışanlarımızın kıymetini bilmekte. Maalesef farklı farklı olumsuzluklar karşımıza çıksa da verdiğimiz bu bizim esas olarak verdiğimiz değeri azaltmamakta. Sağlık çalışanı olmak çok zor. Her mesleğin kendine göre zorlukları var, her mesleğin kendine göre meşakkatleri var her mesleğin ulvi yönü var ancak sağlık çalışanlarının her anı bir kriz yönetimi ile geçmekte. Yani bizim mesleğimizde de ciddi krizler yönetmemiz gereken, hakikaten işin içine girdiğinizde hiç ummadığınız süreçlerle karşı karşıya kalırsınız ama bunlar sürecin içerisinde belli dönemlerde ortaya çıkar. Sağlık işi öyle değil. Sürecin her anı kriz yönetmek. Dolayısıyla sağlık çalışanlarına çok ciddi manada yükler yüklemekte" dedi.

Daha sonra AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz da Türkiye'nin salgınla mücadelede Amerika ve Avrupa'nın ötesinde hızlı sağlık hizmeti verdiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından Vali Bilgin ve Minsolaz ambulanslara binerek bilgi aldı.

Son dakika: Kırklareli'ne gönderilen 4 ambulans için teslim töreni düzenlendi
Son dakika: Kırklareli'ne gönderilen 4 ambulans için teslim töreni düzenlendi
Son dakika: Kırklareli'ne gönderilen 4 ambulans için teslim töreni düzenlendi
Son dakika: Kırklareli'ne gönderilen 4 ambulans için teslim töreni düzenlendi

Sağlık Bakanlığı, Kırklareli, Ambulans, Türkiye, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika: Kırklareli'ne gönderilen 4 ambulans için teslim töreni düzenlendi - Son Dakika


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