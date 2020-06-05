Son dakika... Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin kaderi 3 Temmuz'da belli olacak - Son Dakika

Son dakika... Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin kaderi 3 Temmuz'da belli olacak

Son dakika haberine göre Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Musa Aydın, korona virüs salgını nedeniyle ertelenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin düzenleneceği tarihin 3 Temmuz'da Edirne'de yapılacak toplantıda belli olacağını söyledi.

Son dakika... Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin kaderi 3 Temmuz'da belli olacak, System.String[]

Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Musa Aydın, korona virüs salgını nedeniyle ertelenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin düzenleneceği tarihin 3 Temmuz'da Edirne'de yapılacak toplantıda belli olacağını söyledi.


Bu yıl 3-4-5 Temmuz'da 659.'su gerçekleştirilmesi planlanan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin korona virüs salgını sebebiyle hangi tarihte yapılacağına ilişkin görüşlerin paylaşıldığı basın toplantısına TGF Başkanı Musa Aydın, Türkiye Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim katıldı.


Musa Aydın: "3 Temmuz'da yeni bir toplantı yapacağız"


658 yıldır aralıksız devam eden Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin bu seneki kaderinin belli olacağı tarihi açıklayan Musa Aydın, "Pandemi ata sporumuzu da olumsuz şekilde etkiledi. Paydaşlarımızla, belediye başkanımızla, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ile bu konuyu masaya yatırdık. İstişare kurulu üyelerimizle yaptığımız görüşmelerden sonra bir karar aldık. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon, Sağlık Bakanlığı'nın ve Bilim Kurulu'nun gayretleri, yerel yöneticilerimizin çabaları ve 82 milyon insanımızın üstün gayretleriyle Kurtuluş Savaşı'nda, 15 Temmuz'da olduğu gibi başarılı bir mücadele verilmiş ve pandemi kontrol altına alınmıştır. Önümüzü henüz net görebilmiş değiliz. Daha önceden planlanan tarihin erken olduğunu gördük. 658 yıldır devam eden bir geleneğin devam etmesi gerektiğini, bizim kültürümüz olduğunu düşündük. Kırkpınar'ın ara vermeden yapılması konusunda görüş birliğine vardık. Biraz daha zamana ihtiyacımız olduğunu gördük. Edirne'de 3 Temmuz'da yeni bir toplantı yaparak gelişen süreçle ilgili karar vermeyi uygun gördük. Bu toplantıyla doğru bir karar alacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.


Recep Gürkan: "Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni ileri bir tarihe erteleme kararı aldık"


Kırkpınar'la başlayarak tüm yağlı güreşleri yapma niyetinde olduklarını aktaran Recep Gürkan, "Tarihi 1 yıl önceden ilan edilen 659. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni ileri bir tarihe erteleme kararı aldık. 2020 tüm dünya için çok zor bir yıl oldu. Aslolan insan sağlığı. Bunun üzerinde bir şey yok. Ülkemizde alınan olağanüstü tedbirlerle hafif bir şekilde atlattık, atlatmaya devam ediyoruz. Yeni normalleşme sürecine başlayalı çok bir zaman olmadı. Yağlı güreş kendi içinde başka hiçbir spor dalında olmayan özelliklere sahip bir spor. Örfü, adeti, ananesiyle içerisinde dinimizin güzel geleneklerini barındıran bir alan. Güreşin sadece yenmek yenilmek olmadığını gösteren bir spor. Temasın yoğun olduğu bir sporla ilgili karar vermek kolay değil. Yağlı güreşin bütün paydaşları olarak 2020 yılında Kırkpınar'la başlayarak tüm yağlı güreşleri yapma niyetindeyiz. Bunu yaparken temel hedefimiz Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun alacağı kararlar olacaktır. Tüm insanlar gibi pehlivanlarımız da cazgırlarımız da bizim için çok önemli. 3-4-5 Temmuz'da yapacağımızı ilan ettiğimiz yağlı güreşlerimizi ileri bir tarihe ertelemeye karar verdik. Hem yeni normalleşme sürecini takip edeceğiz. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun direktifleri doğrultusunda 3 Temmuz'da Edirne'de bir toplantı yapacağız. O tarihte eğer bugüne kadar alınmış tedbirler, tüm vatandaşlarımızın hijyen kurallarına uyumuyla ülkemiz bu krizi atlatacaktır diye ümit ediyoruz. Şartlar olgunlaşırsa, pandemi azalırsa Kırkpınar Güreşleri'nin yeni tarihini belirlemeyi arzu ediyoruz. Bu masada güreşlerin yapılmamasını isteyen hiç kimse yok. Doğru zamanda doğru şartlar oluşunca güreşi yapmak istiyoruz. Kırkpınar başta olmak üzere tüm yağlı güreşleri yapmak istiyoruz. Bunu da Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun rehberliği ışığında yapmak istiyoruz" şeklinde konuştu.


Yücel Yılmaz: "Güreşleri nasıl yaparız diye istişare ediyoruz"


Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise güreşlerin yapılabilmesi için yoğun istişareler içinde olduklarını belirterek, "Korona başladığından itibaren güreşleri nasıl yaparız diye istişare ediyoruz. Ülkemiz bu mücadelede iyi bir sınav verdi. Güreşçilerimiz; 'Kırkpınar'dan önce sahaya ve kıspete alışmamız lazım' diyor. Pehlivanlarımız sezona hazırlanmaya devam ediyor. Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği olarak amacımız geleneklerimizin yaşamasını sağlamak. Umarım memleketimiz ve dünya bu süreçten bir an önce kurtulur" ifadelerini kullandı.


Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim ise konuya ilişkin görüşlerini şu cümlelerle aktardı:


"Güreşleri yapmamız lazım. Türkiye'nin artık normale dönmesi lazım. Güreşçilerimiz çok genç. Gerekli tedbirlerin alınmasını ve güreşlerin yapılmasını istiyorum. Bu süreç çok uzadı." - İSTANBUL

Kırkpınar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 02:03 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika... Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin kaderi 3 Temmuz'da belli olacak - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Cristiano Ronaldo, 46 milyon euro ile sosyal medya paylaşımlarından en çok kazanan isim oldu Luiz Adriano'nun eşi Ekaterina Dorozhko, siyahi biriyle evlendiği için ölüm tehditleri aldı Şike sözleri sonrası Fenerbahçe taraftarı, Nihat Özdemir'in kulüpten ihraç edilmesini istedi Benfica otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi, Weigl ve Zivkovic hastaneye kaldırıldı Tanju Çolak'tan yabancı futbolculara tepki: Forma aşkı bitmiş, para aşkı başlamış Arda Turan, oğlu Hamza Arda'yla futbol oynadığı anları sosyal medyadan paylaştı Beşiktaş, Olimpija'lı Eric Boakye'yi transfer listesine aldı Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk'un spor salonunda yaptığı dans büyük beğeni topladı 2 yıl önce rekor kar eden Tottenham, koronavirüs salgını nedeniyle 175 milyon sterlin kredi çekecek Erol Bulut'tan teklif açıklaması: Sadece Alanyaspor'dan teklif aldım, tüm teklifleri en doğru şekilde değerlendireceğim Liverpool'un istediği Timo Werner Chelsea ile anlaştı Kevin Durant, futbol kulübü Philadelphia Union'a ortak oldu UEFA, G.Saray'ın eski yıldızını unutmadı! Attığı müthiş golü paylaştı Real Betis, Galatasaraylı Feghouli'yi transfer etmek istiyor Efsane golcü Raul, Schalke 04'e teknik direktör oluyor
Yağmalama görüntüleri ortaya çıkan ünlü YouTuber Jake Paul hakkında soruşturma başlatıldı Yağmalama görüntüleri ortaya çıkan ünlü YouTuber Jake Paul hakkında soruşturma başlatıldı         
14:02
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma yasağını iptal etmesine İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma yasağını iptal etmesine "Kim Milyoner Olmak İster?" repliğiyle tepki verdi         
13:53
Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk'un spor salonunda yaptığı dans büyük beğeni topladı Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk'un spor salonunda yaptığı dans büyük beğeni topladı         
13:42
İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah "savaş" tehdidi         
13:24
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor         
13:16
Economist dergisi, Türkiye'nin Covid-19'la mücadelesini övdü Economist dergisi, Türkiye'nin Covid-19'la mücadelesini övdü         
12:56
Erkek arkadaşından hamile kalan vicdansız anne doğurduğu bebeğini 3'üncü kattan aşağı attı Erkek arkadaşından hamile kalan vicdansız anne doğurduğu bebeğini 3'üncü kattan aşağı attı         
12:50
Savunma Sanayii Başkanlığı yeni projeyi duyurdu: İnsansız hava ve kara araçlarından oluşan robotim Savunma Sanayii Başkanlığı yeni projeyi duyurdu: İnsansız hava ve kara araçlarından oluşan robotim         
12:47
2 çocuk annesi, komşusuna ilgi duyan platonik aşık dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı 2 çocuk annesi, komşusuna ilgi duyan platonik aşık dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı         
12:26
Erdoğan, sokağa çıkma yasağının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı Erdoğan, sokağa çıkma yasağının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı         
12:17
15 yaşındaki kıza ve 5 kadına fuhuş yaptıran 9 şüpheli gözaltına alındı 15 yaşındaki kıza ve 5 kadına fuhuş yaptıran 9 şüpheli gözaltına alındı         
12:05
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağını iptal etti Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağını iptal etti         
11:51
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı         
11:38
Aracı kurum patronu Murat Güler ve şirketlerine borsada manipülasyon yaptığı gerekçesiyle işlem yasağı getirildi Aracı kurum patronu Murat Güler ve şirketlerine borsada manipülasyon yaptığı gerekçesiyle işlem yasağı getirildi         
11:34
Oyuncu Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye çağrı: Baba olmak istiyorum Oyuncu Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye çağrı: Baba olmak istiyorum         
11:34
2 yıl önce rekor kar eden Tottenham, koronavirüs salgını nedeniyle 175 milyon sterlin kredi çekecek 2 yıl önce rekor kar eden Tottenham, koronavirüs salgını nedeniyle 175 milyon sterlin kredi çekecek         
11:27
Luiz Adriano'nun eşi Ekaterina Dorozhko, siyahi biriyle evlendiği için ölüm tehditleri aldı Luiz Adriano'nun eşi Ekaterina Dorozhko, siyahi biriyle evlendiği için ölüm tehditleri aldı         
11:09
7 yaşındaki Emir'i hayattan koparan kaza anı kamerada! 7 yaşındaki Emir'i hayattan koparan kaza anı kamerada!         
11:07
Güne düşüşle başlayan gram altın 372 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan gram altın 372 liradan işlem görüyor         
11:01
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından "gayrimeşru çocuk" çıktı         
11:01
Kavga eden köpekleri herkes izlerken bir vatandaş demir çubukla ayırmaya çalıştı Kavga eden köpekleri herkes izlerken bir vatandaş demir çubukla ayırmaya çalıştı         
10:56
İçişleri Bakanlığı paylaştı! İşte polis ile bekçilerin yetki karşılaştırması İçişleri Bakanlığı paylaştı! İşte polis ile bekçilerin yetki karşılaştırması         
10:47
Suudi Arabistanlı bir baba, bebeğine kum yedirdi Suudi Arabistanlı bir baba, bebeğine kum yedirdi         
10:40
Akşener, vekilliği düşürülen Enis Berberoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını anlattı Akşener, vekilliği düşürülen Enis Berberoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını anlattı         
10:31
Köylüler 15 yıl önce aldıkları kararın Erdoğan tarafından bilinmesini istiyor Köylüler 15 yıl önce aldıkları kararın Erdoğan tarafından bilinmesini istiyor         
10:28
45 yaşındaki Linet, havuz başında siyah bikinisiyle poz verdi 45 yaşındaki Linet, havuz başında siyah bikinisiyle poz verdi         
10:27
Vatandaşlar, ellerinde sopalarla geceleri pencerelerden evleri gözetleyen kişiyi arıyor Vatandaşlar, ellerinde sopalarla geceleri pencerelerden evleri gözetleyen kişiyi arıyor         
10:23
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı         
10:22
Erol Bulut'tan teklif açıklaması: Sadece Alanyaspor'dan teklif aldım, tüm teklifleri en doğru şekilde değerlendireceğim Erol Bulut'tan teklif açıklaması: Sadece Alanyaspor'dan teklif aldım, tüm teklifleri en doğru şekilde değerlendireceğim         
10:16
Yükselişe geçen dolar 6,76'dan işlem görüyor Yükselişe geçen dolar 6,76'dan işlem görüyor         
10:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2020 14:23:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin kaderi 3 Temmuz'da belli olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]