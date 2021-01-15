Son dakika: Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı hudut birliklerince, yurda girmeye çalışırken Suriye sınırında yakalandı.
15.01.2021 10:45
Son dakika haberlerine göre Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı hudut birliklerince, yurda girmeye çalışırken Suriye sınırında yakalandı.
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı hudut birliklerince, yurda girmeye çalışırken Suriye sınırında yakalandı.
Suriye, Türk, DEAŞ, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı hudut birliklerince, yurda girmeye çalışırken Suriye sınırında yakalandı. - Son Dakika
Son Dakika HES kodu eşleştirmesi yapılmayan İstanbulkartlar bugünden itibaren kullanılamayacak ABD Başkanı Trump'ın kendisini Beyaz Saray'daki odasına kapattığı ve kimseyle konuşmadığı iddia edildi Son dakika: Merkez Bankası 2021 sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı Bu sabah İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı pazartesi gününe kadar devam edecek Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada Survivor'a katılan Barış Özbek en çok aranan futbolcular arasına girdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüs aşısı yapan kişinin Doç. Dr. İhsan Ateş olduğu ortaya çıktı Sebze halinde mide bulandıran görüntüler! Köpeğe tecavüz eden şahıs güvenlik kamerasına yakalandı