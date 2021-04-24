Son Dakika: Kırmızı bültenle aranan eylem hazırlığındaki PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Son Dakika: Kırmızı bültenle aranan eylem hazırlığındaki PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi

24.04.2021 15:52
Son Dakika: Kırmızı bültenle aranan eylem hazırlığındaki PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Son dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'taki Metina, Zap, Avaşin, Basyan ve Kandil'e düzenlendiği operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Operasyonda MİT radarında olan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan eylem hazırlığındaki terörist Dolakay Şanlı'nın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bölücü terör örgütü PKK'nın yuvalandığı Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine yönelik kara harekatı hız kesmeden devam ediyor. Özel Kuvvetlerin helikopterlerle indirildiği Avaşin, Metina, Gara, Basyan, Kandil ve Zap'ta terör örgütüne ait hedefler vuruluyor.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki operasyonuyla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Sinan Mirhan kod adlı Dalokay Şanlı etkisiz hale getirildi.

UZUN SÜREDİR MİT'İN TAKİBİNDEYDİ

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, örgütün sözde en üst yönetim mekanizması 'KCK Yürütme Konseyi' ve silahlı kanadın yönlendirildiği HPG konsey üyesi olan Dalokay Şanlı'nın Avrupa'daki faaliyetleri uzun süredir MİT tarafından takibe alındı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

MİT, Şanlı'nın silahlı faaliyetleri yönlendirmek üzere Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine geçtiğini tespit ederek çalışma başlattı. MİT'in sahadaki ajanları vasıtasıyla Şanlı'nın Türkiye'nin büyükşehirlerinde canlı bomba ve stratejik tesislere yönelik sabotaj eylemleri planladığı istihbaratı alması üzerine operasyon için karar verildi.

Şanlı, örgüt mensuplarıyla toplantı yapmaya gittiğinin tespit edilmesi üzerine, sivillerden uzaklaştıktan sonra gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirildi.

1999 YILINDA TERÖR ÖRGÜTÜNE KATILDI

Sinan Mirhan kod adlı Dalokay Şanlı'nın örgüte 1999 yılında Yunanistan'dan katıldığı tespit edildi. Şanlı'nın Türkiye'de gerçekleştirilmesi planlanan sabotaj, suikast ve fedai türü eylemlerde yer alacak terör örgütü mensuplarının yetiştirildiği, eylem talimatlarının verildiği Apollo Akademileri yönetiminde de yer aldığı belirlendi.

Örgütün istihbarat yapılanmasının öne çıkan yöneticileri arasında yer alan Şanlı'nın PKK/KCK güdümünde aşırı sol terör örgütlerinin katılımıyla oluşturulan Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH) içindeki silahlı örgütlerle birlikte Türkiye metropollerine yönelik planlanan eylemlerin organizatörü olduğu da öğrenildi.

'ATEŞİN ÇOCUKLARI' EYLEMLERİNDE DE SORUMLU

Türkiye'de yaz aylarında gerçekleşen orman yangınlarıyla gündeme gelen 'ateşin çocukları' adlı oluşumun eylemlerini yönlendiren sorumlu düzeydeki örgüt mensubu olduğu belirlenen teröristin, KCK sözde yürütme konseyinin en genç üyelerinden biri olarak Almanya ve Belçika sorumluluğu gibi görevlerin yanı sıra, KCK Avrupa Meclisi Yürütme Kurulu Üyeliği, KCK Avrupa Yürütmesi Sözcülüğü ve KCK Avrupa Mali Sorumluluğu gibi örgütün yurt dışı ayağındaki en kritik görevleri üstlendiği belirtildi.

Fransa'daki mal varlıkları Avrupa Birliği yaptırımları kapsamında dondurulan Şanlı'nın 2016 yılında Irak'a geçtikten sonra örgütün silahlı kanadında hızla yükseldiği bildirildi.

Son Dakika: Kırmızı bültenle aranan eylem hazırlığındaki PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi

TSK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Kırmızı bültenle aranan eylem hazırlığındaki PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Mesut Özil, Amasya'da yaşayan 10 yaşındaki down sendromlu minik Efe'ye imzalı forma ve hediyeler gönderdi Mesut Özil, Amasya'da yaşayan 10 yaşındaki down sendromlu minik Efe'ye imzalı forma ve hediyeler gönderdi Operasyon devam ederken Milli Savunma Bakanlığı tüyleri diken diken eden videoyu tekrar paylaştı Operasyon devam ederken Milli Savunma Bakanlığı tüyleri diken diken eden videoyu tekrar paylaştı Rol gereği bayılan usta oyuncu Demet Akbağ, sevenlerini korkuttu Rol gereği bayılan usta oyuncu Demet Akbağ, sevenlerini korkuttu Emine Ün, 9 yıllık eşi Tolga Karakaş ile boşanacaklarını duyurdu Emine Ün, 9 yıllık eşi Tolga Karakaş ile boşanacaklarını duyurdu Arıların saldırısı sonucu kanala düşen imamın cansız bedenini, insan zinciri oluşturarak buldular Arıların saldırısı sonucu kanala düşen imamın cansız bedenini, insan zinciri oluşturarak buldular 'Thodex' soruşturmasına ilişkin Başsavcılık'tan açıklama: 120 ülkede faaliyet gösteriyordu 'Thodex' soruşturmasına ilişkin Başsavcılık'tan açıklama: 120 ülkede faaliyet gösteriyordu Oturdukları evin parkelerinin altından servet çıktı! Sayarken yoruldular Oturdukları evin parkelerinin altından servet çıktı! Sayarken yoruldular Kısıtlama saatinde başka semte alışverişe gitmeye kalkan gence ceza kesildi Kısıtlama saatinde başka semte alışverişe gitmeye kalkan gence ceza kesildi

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Fazla kilolarından kurtulan Miray Daner, bir deri bir kemik kaldı Fazla kilolarından kurtulan Miray Daner, bir deri bir kemik kaldı         
15:57
Kılıçdaroğlu, Thodex vurgunu üzerinden hükümete yüklendi: Bu adamın ayağına neden kelepçe takmadınız? Kılıçdaroğlu, Thodex vurgunu üzerinden hükümete yüklendi: Bu adamın ayağına neden kelepçe takmadınız?         
15:45
Perez, Avrupa Süper Ligi'nin hayata geçeceğini iddia etti: Kulüpler geri dönecek ve devam edeceğiz Perez, Avrupa Süper Ligi'nin hayata geçeceğini iddia etti: Kulüpler geri dönecek ve devam edeceğiz         
15:31
Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak süresiz kadro dışı kadro dışı bırakıldı Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak süresiz kadro dışı kadro dışı bırakıldı         
15:15
Yürekleri ağza getiren kaza! Ortalık savaş alanına döndü, 5 kişi yaralandı Yürekleri ağza getiren kaza! Ortalık savaş alanına döndü, 5 kişi yaralandı         
14:28
Son Dakika: Metina'ya kara harekatı başladı! Terör örgütü PKK'ya ait hedefler bir bir vuruluyor Son Dakika: Metina'ya kara harekatı başladı! Terör örgütü PKK'ya ait hedefler bir bir vuruluyor         
13:52
Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'tan ABD, Çin ve Rusya'ya ağır küfür Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'tan ABD, Çin ve Rusya'ya ağır küfür         
13:05
Gergin görüşmenin detayları! Erdoğan, Türkiye'nin kırmızı çizgisi konusunda Biden'e resti çekti Gergin görüşmenin detayları! Erdoğan, Türkiye'nin kırmızı çizgisi konusunda Biden'e resti çekti         
12:38
Nihat Hatipoğlu'na yöneltilen soru yok artık dedirtti: Uzaylılar Müslüman mı? Nihat Hatipoğlu'na yöneltilen soru yok artık dedirtti: Uzaylılar Müslüman mı?         
12:06
Kumar oynarken basılan şahıslardan pes dedirten savunma: Canımız sıkıldı, moralimiz bozuk Kumar oynarken basılan şahıslardan pes dedirten savunma: Canımız sıkıldı, moralimiz bozuk         
11:52
Köyde esrarengiz olay! Su borularını kırıp ağa Köyde esrarengiz olay! Su borularını kırıp ağa "Ders olsun" yazdılar         
11:34
Sosyetik isim Kudret Akça, kendisini aldatan 40 yıllık eşine 50 milyon TL'lik boşanma davası açtı Sosyetik isim Kudret Akça, kendisini aldatan 40 yıllık eşine 50 milyon TL'lik boşanma davası açtı         
11:13
Bu illetten kurtuluş yok gibi! Ünlü profesörden koronavirüsü atlatanlara kötü haber Bu illetten kurtuluş yok gibi! Ünlü profesörden koronavirüsü atlatanlara kötü haber         
11:01
Lastik etiketlerine getirilen düzenleme 1 Mayıs'ta yürürlüğe girecek Lastik etiketlerine getirilen düzenleme 1 Mayıs'ta yürürlüğe girecek         
10:51
Saldırıya uğrayan kadın, kendisine çivili sopayla vurmaya çalışan adamı öldürmekten beter etti Saldırıya uğrayan kadın, kendisine çivili sopayla vurmaya çalışan adamı öldürmekten beter etti         
10:12
Kumarhanede çalışan 37 yaşındaki ABD'li kadından çırılçıplak kaya tırmanışı Kumarhanede çalışan 37 yaşındaki ABD'li kadından çırılçıplak kaya tırmanışı         
21:27
Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam'ın sevgilisi tanıdık çıktı Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam'ın sevgilisi tanıdık çıktı         
16:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2021 16:05:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika: Kırmızı bültenle aranan eylem hazırlığındaki PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei