Son Dakika! Kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut, İspanya'da yakalandı - Son Dakika

Son Dakika! Kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut, İspanya'da yakalandı

Son Dakika! Kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut, İspanya\'da yakalandı
Son Güncelleme: 06.09.2023 16:01

Son dakika! Kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut, İspanya'nın kuzeyinde polis tarafından yakalandı. Yakut, siyasiler dahil birçok kişi hakkında çeşitli iddialarda bulunduğu videolar çekiyordu.

Türkiye'nin 25 Mayıs'ta hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkardığı Muhammed Yakut, İspanya'nın kuzeyinde polis tarafından yakalandı.

KİMLİK KONTROLÜNE YAKALANMIŞ

İspanyol emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma" suçlarından soruşturma başlatılan ve daha sonra kırmızı bülten çıkarılan Yakut, dün İspanya'nın kuzeyindeki Santander kentinde kimlik kontrolüne takıldı.

İADE TALEBİ BÜYÜKELÇİLİĞE İLETİLDİ

Türkiye'nin iade talebi dolayısıyla Yakut'un yakalanmasıyla ilgili bilgilerin Madrid Büyükelçiliğine bu sabah iletildiği ve yasal sürecin başlatıldığı öğrenildi. Şahıs, halihazırda Santander'de gözaltında tutuluyor. İade, Türkiye'de Adalet ve Dışişleri bakanlıklarından gelecek bilgilerin İspanya'da ulusal mahkemeye ulaştırılması ve mahkeme kararının ardından gerçekleşebiliyor.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli Muhammed Yakut hakkında 'nitelikli yağmaya teşebbüs' ve 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma' suçlarından tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Savcılık daha sonra Yakut hakkında kırmızı bülten çıkarılması için de Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunmuştu.

YAKUT'A BİLGİ AKTARMAKLA SUÇLANAN CAN TANRIYAR TUTUKLANMIŞTI

Ayrıca Yakut hakkında kırmızı bülten çıkarılması talebi, Adalet Bakanlığı ilgili birimine gönderildi. Soruşturma kapsamında 30 Nisan'da Yakut'a bilgi aktardığı iddiasıyla Can Tanrıyar tutuklanmıştı.

Muhammet Yakut, İspanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika! Kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut, İspanya'da yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika! Kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut, İspanya'da yakalandı - Son Dakika
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