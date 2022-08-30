400 bine yakın kişiyi dolandıran Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Arnavutluk polisi tarafından yakalandı - Son Dakika
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400 bine yakın kişiyi dolandıran Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Arnavutluk polisi tarafından yakalandı

30.08.2022 11:35

Kripto para vurguncusu Faruk Fatih Özer aylar sonra 17 ay sonra yakayı ele verdi. Yaklaşık 400 bin kişiyi milyonlarca lira dolandıran ve Arnavutluk'a kaçan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer yakalandı. Arnavutluk polisi, kırmızı bültenle aranan Özer'in Vlora kentinde yakalandığını açıkladı. Özer'in Türkiye'ye iadesi için işlem başlatıldı.

Kripto para borsası Thodex ile yüz binlerce kişiyi dolandırıp yurt dışına kaçan firari Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'a kaçtığı tespit edilmişti.

İADESİ İÇİN İŞLEMLER BAŞLATILDI

Kırmızı bültenle aranan Özer'in Arnavutluk polisi tarafından Vlora kentinde yakalandığı duyuruldu. Özer'in Türkiye'ye iadesi için işlem başlatıldı.

40 BİN YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Özer'in "Örgüt kurma ve yönetme", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından toplamda 40 bin 562 yıla kadar hapsi istenmişti.

VURGUNUN MİKTARI 356 MİLYON LİRA

Thodex'in veri tabanını mercek altına alan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), yapılan her işlemi tek tek incelemiş; MASAK'ın hazırladığı rapora göre, vurgunun miktarı 356 milyon lira olarak tespit edilmişti.

Ayrıntılar geliyor...

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Arnavutluk, Thodex, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: 400 bine yakın kişiyi dolandıran Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Arnavutluk polisi tarafından yakalandı - Son Dakika
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