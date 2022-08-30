Kripto para borsası Thodex ile yüz binlerce kişiyi dolandırıp yurt dışına kaçan firari Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'a kaçtığı tespit edilmişti.
Kırmızı bültenle aranan Özer'in Arnavutluk polisi tarafından Vlora kentinde yakalandığı duyuruldu. Özer'in Türkiye'ye iadesi için işlem başlatıldı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Özer'in "Örgüt kurma ve yönetme", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından toplamda 40 bin 562 yıla kadar hapsi istenmişti.
Thodex'in veri tabanını mercek altına alan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), yapılan her işlemi tek tek incelemiş; MASAK'ın hazırladığı rapora göre, vurgunun miktarı 356 milyon lira olarak tespit edilmişti.
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Son Dakika › Güncel › 400 bine yakın kişiyi dolandıran Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Arnavutluk polisi tarafından yakalandı - Son Dakika