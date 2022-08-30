400 bine yakın kişiyi dolandıran Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Arnavutluk polisi tarafından yakalandı

Bill Gates'i bile geride bırakıp 2022'nin kazananı oldu

Kripto para borsası Thodex ile yüz binlerce kişiyi dolandırıp yurt dışına kaçan firari Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'a kaçtığı tespit edilmişti.

İADESİ İÇİN İŞLEMLER BAŞLATILDI

Kırmızı bültenle aranan Özer'in Arnavutluk polisi tarafından Vlora kentinde yakalandığı duyuruldu. Özer'in Türkiye'ye iadesi için işlem başlatıldı.

40 BİN YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Özer'in "Örgüt kurma ve yönetme", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından toplamda 40 bin 562 yıla kadar hapsi istenmişti.

VURGUNUN MİKTARI 356 MİLYON LİRA

Thodex'in veri tabanını mercek altına alan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), yapılan her işlemi tek tek incelemiş; MASAK'ın hazırladığı rapora göre, vurgunun miktarı 356 milyon lira olarak tespit edilmişti.

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