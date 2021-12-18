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Son Dakika: Siirt kırsalında etkisiz hale getirilmişti! Teröristin gri listedeki Amed kod adlı Veysel Akkuş olduğu tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika: Siirt kırsalında etkisiz hale getirilmişti! Teröristin gri listedeki Amed kod adlı Veysel Akkuş olduğu tespit edildi

18.12.2021 10:29
Son Dakika: Siirt kırsalında etkisiz hale getirilmişti! Teröristin gri listedeki Amed kod adlı Veysel Akkuş olduğu tespit edildi

Son dakika: Eren-13 operasyonları kapsamında Siirt kırsalında etkisiz hale getirilen 4 teröristten 1'inin kırmızı bültenle aranan ve terörden arananlar listesinde gri listede yer alan Herdem Amed kod adlı Veysel Akkuş olduğu belirlendi.

Eren-13 operasyonları kapsamında; Siirt İl Jandarma Komutanlığınca 21 Ekim 2021 tarihinde Eruh ilçesi kırsalında barındığı değerlendirilen teröristlere yönelik Jandarma İHA/ SİHA ve Hava Kuvvetleri destekli, Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte girmiş oldukları inlerinde etkisiz hale getirilmişti.

KIRMIZI KATEGORİDE ARANIYORDU

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Terörden Arananlar Listesi'nde 500 bin TL'ye kadar ödülle gri kategoride yer alan ve İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Herdem Amed kod adlı Veysel Akkuş adındaki terörist olduğu tespit edildi.

Veysel Akkuş'un 2004 yılından beri terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü, yurt içi ve yurt dışı olmak üzere birçok alanda sorumlu düzeyde faaliyette bulunduğu, geçmiş yıllarda Diyarbakır ve Erzurum bölgelerinde meydana gelen birçok terör saldırısının faili olduğu tespit edildi.

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika: Siirt kırsalında etkisiz hale getirilmişti! Teröristin gri listedeki Amed kod adlı Veysel Akkuş olduğu tespit edildi

Terör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Siirt kırsalında etkisiz hale getirilmişti! Teröristin gri listedeki Amed kod adlı Veysel Akkuş olduğu tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Siirt kırsalında etkisiz hale getirilmişti! Teröristin gri listedeki Amed kod adlı Veysel Akkuş olduğu tespit edildi - Son Dakika
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