Son dakika... Kırmızı bültenle aranırken Hatay'da yakalanan Fransa uyruklu terörist adliyede - Son Dakika

Son dakika... Kırmızı bültenle aranırken Hatay'da yakalanan Fransa uyruklu terörist adliyede

14.12.2020 14:00
Son dakika... Kırmızı bültenle aranırken Hatay'da yakalanan Fransa uyruklu terörist adliyede, System.String[]

Son dakika haber... KIRMIZI bültenle aranırken Hatay'da yakalanan Fransa uyruklu terörist C.G., adliyeye sevk edildi.

KIRMIZI bültenle aranırken Hatay'da yakalanan Fransa uyruklu terörist C.G., adliyeye sevk edildi.

Yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışırken hudut birliklerince Hatay'da yakalanan Fransa uyruklu terörist C.G.'nin Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Fransa uyruklu kişileri bünyesinde barındıran Fırkatul Gurba isimli yapı içerisinde yer aldığı tespit edilen ve kırmızı bültenle aranan C.G., işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Reyhanlı Adliyesi'ne sevk edildi.


Son dakika... Kırmızı bültenle aranırken Hatay'da yakalanan Fransa uyruklu terörist adliyede
Son dakika... Kırmızı bültenle aranırken Hatay'da yakalanan Fransa uyruklu terörist adliyede

Reyhanlı, Fransa, Hatay, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Kırmızı bültenle aranırken Hatay'da yakalanan Fransa uyruklu terörist adliyede - Son Dakika


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