Son dakika... Kırmızı bültenle aranırken Hatay'da yakalanan Fransa uyruklu terörist adliyede - Son Dakika

Yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışırken hudut birliklerince Hatay'da yakalanan Fransa uyruklu terörist C.G.'nin Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Emniyet Müdürlüğü 'ndeki işlemleri tamamlandı. Fransa uyruklu kişileri bünyesinde barındıran Fırkatul Gurba isimli yapı içerisinde yer aldığı tespit edilen ve kırmızı bültenle aranan C.G., işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Reyhanlı Adliyesi'ne sevk edildi.

KIRMIZI bültenle aranırken Hatay 'da yakalanan Fransa uyruklu terörist C.G., adliyeye sevk edildi.

Rize'de korkutan yangın! 7 ev kül oldu, söndürme çalışmaları devam ediyor

Seren Serengil, gözlerden uzak tuttuğu ablasıyla ilgili bilinmeyeni paylaştı: 15 yıldır kadın kollarında çalışıyor

Bill Gates'ten korkutan koronavirüs tahmini: Nisan 2021'e kadar 200 bin kişi daha ölebilir