Son dakika: Kırmızı bültenle aranırken yakalanan DEAŞ'lı terörist örgütten 50 dolar maaş almış - Son Dakika

Son dakika: Kırmızı bültenle aranırken yakalanan DEAŞ'lı terörist örgütten 50 dolar maaş almış

26.01.2021 11:43
Son dakika: Kırmızı bültenle aranırken yakalanan DEAŞ'lı terörist örgütten 50 dolar maaş almış, System.String[]

Son dakika haber... Kırmızı bültenle aranırken yasa dışı yollarla yurda girmeye çalıştığı sırada hudut birliklerince Kilis'te yakalanan Özbekistan uyruklu DEAŞ'lı terörist A.R.S. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Kırmızı bültenle aranırken yasa dışı yollarla yurda girmeye çalıştığı sırada hudut birliklerince Kilis'te yakalanan Özbekistan uyruklu DEAŞ'lı terörist A.R.S. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Kilis Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen ve DEAŞ'lı terörist A.R.S'nin ifadelerine yer verilen iddianamede, zanlı, Özbekistan'dan 2015'de Ukrayna'ya oradan da ailesiyle birlikte İstanbul'a gelerek burada Kırgızistan uyruklu "Süleyman" kod adlı bir kişinin yanında 1 yıl kaldığını belirtti.

Eşiyle birlikte 2016'da yasa dışı yollardan Suriye'ye geçerek örgüte katıldığını, Irak'ın Alpain bölgesinde 10 gün bomba ve silah eğitimi aldığını anlatan A.R.S, burada kendisine "Abu Muhammed" kod adının verildiğini ifade etti.

Alpain bölgesinde 1-2 ay kadar yaşadığını daha sonra ise Münbiç bölgesine geldiğini dile getiren A.R.S, örgütün kendisine aylık 50 dolar maaş verdiğini kaydetti.

Örgütte bulunduğu süre içerisinde herhangi bir görev almadığı, nöbet sırası geldiğinde eşinin kalp rahatsızlığını bahane ederek görevi yapmadığını iddia eden A.R.S, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Özgür Suriye Ordusu'na karşı silahlı çatışmaya girmediğini öne sürdü.

Silah eğitimi sonrasında örgütün gerçek yüzünü gördüğünü ve kaçmaya çalıştığını ileri süren A.R.S, Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiğinde de kolluk görevlilerince yakalandığını ifade etti.

Örgüt üyeliğinden 10 yıla kadar hapsi isteniyor

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istenen A.R.S. hakkında hazırlanan iddianamede, yasa dışı faaliyetlerde bulunan terör ve organize suç örgütlerinin gizliliğe önem verdiği ve örgüt mensuplarının kolay deşifre olmaması için kod ismi kullandıkları, bu kapsamda da sanığın "Abu Muhammed" kod adını aldığı belirtildi.

İddianamede, şunlar kaydedildi:

"Şüphelinin silahlı DEAŞ terör örgütü ile ilgili kamuoyunda ve basın yayın organlarında sürekli çıkan haberlere rağmen, örgüte iştirak bilinç ve iradesiyle hareket ederek örgütün içerisinde yer alarak askeri eğitim aldığı, silahlı terör örgütü üyeliği suçu, silahlı bir örgütün kuruluş amaçlarını, faaliyet ve eylemlerini benimseyerek gönüllü olarak örgüt hiyerarşisine dahil olmayı tercih etmek suretiyle işlenmektedir. Şüpheli örgütün amaçlarını benimseyerek iç savaşın bulunduğu Suriye'ye giderek burada bulunan DEAŞ silahlı terör örgütüne katıldığı anlaşılmaktadır. Şüphelinin üzerine atılı silahlı terör örgütüne üye olma suçunu işlediği tüm soruşturma evrakı kapsamından anlaşılmaktadır."

Kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi Özbekistan uyruklu A.R.S, yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışırken hudut birliklerince Kilis'te yakalanarak 15 Ocak 2021'de tutuklanmıştı.

Özbekistan, Kilis, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Kırmızı bültenle aranırken yakalanan DEAŞ'lı terörist örgütten 50 dolar maaş almış - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Erbakan'ın yol arkadaşı Derviş Yıldırım, namaz kıldığı sırada hayatını kaybetti! Vefat anı güvenlik kamerasına yansıdı Galatasaray, Youssouf Ndayishimiye transferi için Malatyaspor'la anlaşmak üzere "O Bu Gece Gelecek" şarkısıyla hayatımıza girmişti! Cesur pozlar veren Şahsenem çok iddialı Boş arazide ölmeden önce uyuşturucu alan genç adamın cansız bedeni bulundu Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 442,5 liradan işlem görüyor Eski hocası, Salih Uçan'ın Galatasaray'la anlaştığını söyledi 2021'in ilk yarısında bedelli askerlik ücreti 39 bin 788 lira oldu Hırsızlar bıçak zoruyla gasp ettikleri araca yanlış mazot koyunca yolda kalıp çekici çağırdılar
Koç Holding, uzaktan çalışma modelini kalıcı hale getiriyor Koç Holding, uzaktan çalışma modelini kalıcı hale getiriyor         
11:41
Eski eşinin özel görüntülerini arkadaş grubunda paylaşan koca hakim karşısında Eski eşinin özel görüntülerini arkadaş grubunda paylaşan koca hakim karşısında         
11:32
Otomobille çarpışan motosikletli sürücü ölümden döndü Otomobille çarpışan motosikletli sürücü ölümden döndü         
11:27
Aşı olan Çağla Şıkel koronavirüse yakalandığı iddialarını yalanladı Aşı olan Çağla Şıkel koronavirüse yakalandığı iddialarını yalanladı         
11:11
Bahçeli'den Selçuk Özdağ'a saldırı görüntülerine ilginç yorum: Evinin balkonuna kamera yerleştirmiş Bahçeli'den Selçuk Özdağ'a saldırı görüntülerine ilginç yorum: Evinin balkonuna kamera yerleştirmiş         
10:59
Son Dakika: Esnaf ve sanatkarlara kira ve gelir kaybı desteği için yeniden başvuru imkanı Son Dakika: Esnaf ve sanatkarlara kira ve gelir kaybı desteği için yeniden başvuru imkanı         
10:53
Hayat kadınıyla ilişkiye girdiği esnada can veren adamın ölüm sebebi ortaya çıktı: Aşırı orgazm Hayat kadınıyla ilişkiye girdiği esnada can veren adamın ölüm sebebi ortaya çıktı: Aşırı orgazm         
10:46
Kasadaki paraları çalan hırsız, bahşiş kutusuna dokunmadı Kasadaki paraları çalan hırsız, bahşiş kutusuna dokunmadı         
10:37
12 bıçak darbesiyle öldürülen Dilek'in, cinayetten saatler önce katiliyle aynı karede olduğu ortaya çıktı 12 bıçak darbesiyle öldürülen Dilek'in, cinayetten saatler önce katiliyle aynı karede olduğu ortaya çıktı         
09:48
Kemal Sunal'ın Türk sinema tarihine damga vuran 'Doktor Civanım' filmi gerçek oldu Kemal Sunal'ın Türk sinema tarihine damga vuran 'Doktor Civanım' filmi gerçek oldu         
09:45
Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi         
09:44
Optimar anketinde en beğenilen siyasetçi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu, ikinci sırada Selahattin Demirtaş var Optimar anketinde en beğenilen siyasetçi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu, ikinci sırada Selahattin Demirtaş var         
09:21
Acun Ilıcalı'nın jüri üyesi Murda'ya Tarkan'dan şok: Ya klibi kaldırın ya da size dava açacağız Acun Ilıcalı'nın jüri üyesi Murda'ya Tarkan'dan şok: Ya klibi kaldırın ya da size dava açacağız         
09:06
Sezercik'in velayet isyanı: Annesi, erkek arkadaşıyla yataktayken kızımı da yanına alıyormuş Sezercik'in velayet isyanı: Annesi, erkek arkadaşıyla yataktayken kızımı da yanına alıyormuş         
07:51
Temizlik görevlisi yolda bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim etti Temizlik görevlisi yolda bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim etti         
22:16
Ünlü spiker Hülya Hökenek, canlı yayında zamlara isyan etti: Bu fiyatlar gerçek mi? Ünlü spiker Hülya Hökenek, canlı yayında zamlara isyan etti: Bu fiyatlar gerçek mi?         
21:12
Genç kadın kendisine Genç kadın kendisine "Balina" diyenleri azmiyle bin pişman etti         
17:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2021 12:11:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: Kırmızı bültenle aranırken yakalanan DEAŞ'lı terörist örgütten 50 dolar maaş almış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei