Son dakika: Kırmızı bültenle aranıyordu! DEAŞ'lı terörist, sınırımızdan geçmeye çalışırken kıskıvrak yakalandı

Son dakika gelişmelerine göre, Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye'den yurda girmeye çalışan, 1'i kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ mensubu olan 4 kişinin yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 4 kişinin yakalandığını duyurdu. Şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu ve kırmızı bültenle arandığı tespit edildi. "4 KİŞİ YAKALANDI" Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hatay hudut hattında, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 4 kişi yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu ve kırmızı bültenle arandığı tespit edildi" denildi.

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