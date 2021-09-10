Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 4 kişinin yakalandığını duyurdu. Şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu ve kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hatay hudut hattında, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 4 kişi yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu ve kırmızı bültenle arandığı tespit edildi" denildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: Kırmızı bültenle aranıyordu! DEAŞ'lı terörist, sınırımızdan geçmeye çalışırken kıskıvrak yakalandı - Son Dakika