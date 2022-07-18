Son Dakika! Kırmızı bültenle turuncu kategoride aranan terörist Azat Kendal kod adlı Necati Utku Kiraz öldürüldü - Son Dakika
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Son Dakika! Kırmızı bültenle turuncu kategoride aranan terörist Azat Kendal kod adlı Necati Utku Kiraz öldürüldü

18.07.2022 08:49
Son Dakika! Kırmızı bültenle turuncu kategoride aranan terörist Azat Kendal kod adlı Necati Utku Kiraz öldürüldü

Son dakika! Kırmızı bültenle turuncu kategoride aranan terörist Azat Kendal kod adlı Necati Utku Kiraz etkisiz hale getirildi. Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Uzun zamandır peşindeydik. Emniyet İstihbarat ve Diyarbakır Emniyeti'nin başarılı operasyonuyla birlikte Jandarma'nın son vuruşu. Elinize sağlık Kahramanlar" ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada uzun zamandır peşinde olunan kırmızı bültenle turuncu kategoride aranan terörist Azat Kendal kod adlı terörist Necati Utku Kiraz'ın etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

"ELİNİZE SAĞLIK KAHRAMANLAR"

Bakan Soylu, Twitter paylaşımında "Uzun zamandır peşindeydik. Emniyet İstihbarat ve Diyarbakır Emniyeti'nin başarılı operasyonuyla birlikte Jandarma'nın son vuruşu. Birçok olayın faili, Kırmızı Bültenle aranan Turuncu Kategorideki Azat Kendal kod Necati Utku Kiraz ve 1 terörist etkisiz. Elinize sağlık Kahramanlar" ifadesini kullandı.

İşte Bakan Soylu'nun paylaşımı;

Son Dakika! Kırmızı bültenle turuncu kategoride aranan terörist Azat Kendal kod adlı Necati Utku Kiraz öldürüldü
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Van'da terör operasyonu: 2 gözaltı Van'da terör operasyonu: 2 gözaltı Son dakika... İçişleri Bakanı Soylu: 'Uzun zamandır peşindeydik. Son dakika... İçişleri Bakanı Soylu: 'Uzun zamandır peşindeydik.

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Son Dakika Güncel Son Dakika! Kırmızı bültenle turuncu kategoride aranan terörist Azat Kendal kod adlı Necati Utku Kiraz öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika! Kırmızı bültenle turuncu kategoride aranan terörist Azat Kendal kod adlı Necati Utku Kiraz öldürüldü - Son Dakika
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