Son dakika... Kırmızı ışıkta görünmez kaza - Son Dakika

Bilecik'te 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik kent merkezi istikametinden sanayi istikametine seyir halindeki 11 AJ 136 plakalı hafif ticari araç Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi önüne geldiğinde kırmızı ışık yanması nedeniyle durdu. Aynı istikametten gelen 11 AAY 210 plakalı hafifi ticari araç duramayarak ışıklarda bekleyen araca arkadan çarptı. Meydana gelen trafik kazasında ölen ya da yaralanan olmazken, çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana geldi. - BİLECİK