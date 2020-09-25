Son dakika! Kırşehir Belediyespor maçına TFF erteleme kararı verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Cumartesi günü yapılacak Kırşehir Belediyespor- Etimesgut spor maçının ertelendiğini duyurdu.

Maçın covid-19 salgını talimatı 7. maddesi 8. fıkrası gereği ertelendiği belirtildi. Kırşehir Belediyespor yöneticileri de maçın ertelendiğini yaptıkları sosyal medya duyurusu ile paylaştı.

Geçtiğimiz hafta ligin açılışı öncesinde yeşil beyazlı futbolcu ve yöneticilerde korona virüs çıkmıştı. Kırşehir Belediyespor file bekçisi Deniz Çınar, orta saha oyuncusu Serhat Mermer, malzemeci Ziyad, antrenör Ali Uçar, stoper Oğuzhan Yazıcı, orta saha oyuncusu İsmail Düzgün ve Mehmet Alaaddinoğlu'nun yanı sıra 2 yardımcı hoca ve 2 kulüp çalışanının test sonuçlarının pozitif çıkması ve yeni oyuncu testlerinin de pozitif çıkmasının da erteleme kararında etkili olduğu düşünülüyor. - KIRŞEHİR