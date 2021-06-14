Son dakika... Kırşehir Belediyespor transfer çalışmalarna hız verdi

2. Lig'de mücadele eden ve 1. Lig için yarı final oynayan Kırşehir Belediyespor takımı iç ve dış transfer çalışmalarına başladı.

Belediyespor Basın Sözcüsü Battal Çelik, şehir kamuoyunun takımın gündemini yakından takip ettiğini belirttiği açıklamasında, kılı kırk yararak çalışmaların yürütüldüğünü ve bütçe dahilinde 1. Lig yolunda transfer çalışmalarının yürütüldüğünü söyledi. Çelik, "Resmi sayfalarımızdan bir açıklama olmadan lütfen başka açıklama ve söylentilere itibar etmeyin. Zaten transfer gerçekleştiğinde hemen kıymetli Kırşehir Belediyespor sevdalılarını haberdar ediyoruz. İmkanlarımız kısıtlı ve kulüp olarak maddi anlamda desteğe ihtiyacımız var. Önceki yıl da geçen yılda futbol anlamında çıtayı oldukça yükselttik. Çok iyi bir kadro ve ekip kurma adına mücadele ediyoruz, sizlerde taktir edersiniz ki bunları yapmak için para lazım" dedi.

Kırşehir Belediyesi dışında destek alınmadığını aktaran Çelik, "Belediyeden başka destek anlamında ciddi bir gelir olmayınca bu işleri yapmakta gerçekten çok zorlanıyoruz. Gerek oyuncu fiyatları gerekse de teknik kadro fiyatları çok yükseldi. Bu yüzden takımımıza sahip çıkıp destek olunur ise emin olun geçen yıl ki başarıyı belki de daha fazlasını yakalayabiliriz. Her zaman dediğimiz gibi bir başarı yakalanacak ise bu ancak 4'lü saç ayağının oluşması ile mümkün olabilir" diye konuştu. - KIRŞEHİR