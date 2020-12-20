Belediye temizlik görevlileri sokağa çıkma kısıtlamasında mesaiye devam etti - Son Dakika

Belediye temizlik görevlileri sokağa çıkma kısıtlamasında mesaiye devam etti

20.12.2020 17:07

Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, Kırşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler, çalışmalarını sürdürdü.

Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, Kırşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler, çalışmalarını sürdürdü.

Belediye Temizlik İşleri Sorumlusu Zafer Satılmış, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların evlerinde dinlendikleri sırada çalışma yaptıklarını aktardı.

Kırşehir'in cadde ve sokaklarında oluşturdukları ekiplerle kesintisiz temizlik faaliyeti yaptıklarını anlatan Satılmış, sokakların boş olması ile işlerini daha rahat yaptıklarını söyledi.

Temizlik görevlisi Mustafa Turpçu da herkesin evlerine çekildiği saatlerde temizliğe devam ettiklerini dile getirerek, "Caddelerde araba ve insanlar olmadığı için temizliği iyi ve daha kolay yapıyoruz. Vatandaşlarımız maske ve eldivenleri sokağa, yerlere atmasınlar. Çevremizi temiz tutalım. Çöplerini de çöp saatlerinde dışarı bıraksınlar. Çöpleri konteynerlerin yanına değil, içine bıraksınlar." diye konuştu.

Temizlik görevlisi Yaşar Akdoğan ise kısıtlama nedeniyle sokakların boş kaldığını söyledi.

Akdoğan, "Biz de temizliği hızlıca yapıyoruz mesaimizi daha erken bitirmeye çalışıyoruz. Vatandaşlar dışarı çıkmadığı için daha rahat çalışıyoruz. Her yeri tertemiz ediyoruz." dedi.

Belediye temizlik görevlileri sokağa çıkma kısıtlamasında mesaiye devam etti
Belediye temizlik görevlileri sokağa çıkma kısıtlamasında mesaiye devam etti
Belediye temizlik görevlileri sokağa çıkma kısıtlamasında mesaiye devam etti
Belediye temizlik görevlileri sokağa çıkma kısıtlamasında mesaiye devam etti

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belediye temizlik görevlileri sokağa çıkma kısıtlamasında mesaiye devam etti - Son Dakika


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