Kırşehir'de bir genç, evin bahçesinde ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Kırşehir'de bir genç, evin bahçesinde ölü bulundu

20.04.2022 10:54

Kırşehir'de bir genç, evin bahçesinde ölü bulundu KIRŞEHİR Kırşehir'de bir kişi, müstakil evin bahçesinde ölü olarak bulundu.

Kırşehir'de bir genç, evin bahçesinde ölü bulundu

KIRŞEHİR Kırşehir'de bir kişi, müstakil evin bahçesinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre Kayabaşı Mahallesi Hakkı Göçen Caddesi üzerinde bulunan müstakil bir evin bahçesinde hareketsiz bir şekilde birinin yattığını gören vatandaşlar, durumu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede ise cesedin Kadir Köse'ye ait olduğu belirlendi. Şahsın cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırşehir'de bir genç, evin bahçesinde ölü bulundu
Kırşehir'de bir genç, evin bahçesinde ölü bulundu
Kırşehir'de bir genç, evin bahçesinde ölü bulundu
Kırşehir'de bir genç, evin bahçesinde ölü bulundu

YORUMLAR
500
Eşini ve çocuklarını babasının evine gönderen adam evinde asılı bulundu! Eşini ve çocuklarını babasının evine gönderen adam evinde asılı bulundu!

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırşehir'de bir genç, evin bahçesinde ölü bulundu - Son Dakika


Son Dakika
11:38 Namaz kılarken kalp krizi geçiren adam, hayatını kaybetti
11:38 İYİ Parti lideri Akşener'den Erdoğan'a "Bay Kriz" yakıştırması: Yakında kahve falı da bakmaya başlar!
11:31 ABB'den sıcacık proje: Atık malzemeler geri dönüştürülerek göçmen kuşlara özel yuva yapıldı
11:25 TÜİK açıkladı: Yurt dışı üretici enflasyonu yıllık yüzde 105,82 arttı
11:02 20 Nisan'da gram altının fiyatı 916 liradan alıcı buluyor
11:01 Alex'ten gündem olacak itiraf: Hapisten çıkmış bir Galatasaraylı evime geldi
11:00 Survivor'daki Nagihan ve Hikmet kavgasına Acun Ilıcalı'da dahil oldu: Nagihan ödülden men edildi
10:58 Bursa'da servis otobüsünde şehit olan infaz koruma memuru "geçici görev"le cezaevinde çalışıyormuş
10:58 Bursa'da cezaevi memurunun şehit olduğu patlama anı saniye saniye kameralarda!
10:55 Pençe-Kilit operasyonunda önemli ilerleme! Zap Vadisi tamamen kontrol altına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 11:43:35. #1.12#
SON DAKİKA: Kırşehir'de bir genç, evin bahçesinde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement