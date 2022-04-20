Kırşehir'de 24 yaşındaki genç, müstakil bir evin bahçesinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kayabaşı Mahallesi Hakkı Göçen Caddesi'nde müstakil bir evin bahçesinde sabah saatlerinde hareketsiz halde bir kişin yattığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi.

Evin bahçesine giden polis ekibi, yerde yatan kişinin Kadir Köse (24) olduğunu tespit etti.

Sağlık ekibi Köse'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Köse'nin cenazesi, incelemenin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.