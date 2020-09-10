Son Dakika: Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 11 Iraklı gözaltında - Son Dakika

KIRŞEHİR'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 11 Irak uyruklu gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yaşayan 11 Irak uyruklunun DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğunu tespit etti. Bu kapsamda, kent merkezindeki farklı adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda, dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.