Son Dakika | Kırşehir'de doktor ve sağlık çalışanlarının hastanede darbedildiği öne sürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Kırşehir'de doktor ve sağlık çalışanlarının hastanede darbedildiği öne sürüldü

29.03.2022 12:11
Son Dakika | Kırşehir'de doktor ve sağlık çalışanlarının hastanede darbedildiği öne sürüldü

Gelen son dakika haberlerine göre Kırşehir'de, tedavisi sürerken vefat eden hastanın yakınlarının doktor ve sağlık çalışanlarını darbettiği ileri sürüldü.

Kırşehir'de, tedavisi sürerken vefat eden hastanın yakınlarının doktor ve sağlık çalışanlarını darbettiği ileri sürüldü.

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürerken vefat eden bir hastanın yakınları ile Dr. Öğretim Üyesi Avşar Zerman ve sağlık çalışanları arasında tartışma çıktı.

Hastanedeki tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine güvenlik görevlileri olaya müdahale etti. Arbede sırasında Zerman ile bazı sağlık çalışanları ve güvenlik görevlileri hafif yaralandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sağlık-Sen Kırşehir Şube Başkanı Yasin Yücesan, doktor, sağlık çalışanı ve güvenlik görevlilerine yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Yücesan, "Hastalarımız, yakınlarının olduğu kadar bizim için de kıymetlidir. Sağlık çalışanları hastalarını tedavi için mücadele ediyor. Saldırıda doktorumuz şakak kemiğine darbe almış, güvenlikçinin kolu kırılmış. Burada devlet mallarına da zarar verilmiştir. Şiddete karşıyız. Sağlık çalışanlarına yapılan bu hareketlerin ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz." dedi.

Öte yandan tarafların, avukatları aracılığıyla şikayetçi olacağı öğrenildi.

YORUMLAR
500
Geleceğin adli bilimcileri olay yeri canlandırmasıyla delil incelemeyi öğreniyor Geleceğin adli bilimcileri olay yeri canlandırmasıyla delil incelemeyi öğreniyor Kırşehir'de Yoğun Bakım Ünitesi doktoru ve sağlık çalışanları darp edildi Kırşehir'de Yoğun Bakım Ünitesi doktoru ve sağlık çalışanları darp edildi

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Öğretim Üyesi, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Kırşehir'de doktor ve sağlık çalışanlarının hastanede darbedildiği öne sürüldü - Son Dakika


Son Dakika
12:06 Fatih Terim başkanlığı istemez! Galatasaray'ın borç defterini gören vazgeçiyor
11:59 Torunu öldürtmüş, testereyle parçalara ayırmıştı: Rizeli Dursun dedenin cesedi bulunamıyor
11:56 Zihinsel engelli sayılan uyuşturucu kaçakçısının cezası belirlendi! Gelecek hafta idam edilmesi bekleniyor
11:43 Yurt dışında tatil yapan Hande Erçel, bluzu için 12 bin TL, çantası için ise 24 bin TL ödedi
11:36 Son dakika! Edirne'de 4 kişilik bir aile, silahla vurulmuş halde ölü bulundu
11:33 Bir süredir haber alınamayan 26 yaşındaki polis memuru, peri bacasının içerisinde ölü bulundu
11:31 Mesut Özil'in takım arkadaşı Monreal: Onun tek sorunu herkesle sorunu olması
11:29 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş açıkladı: Teravih namazları camilerde cemaatle kılınacak
11:25 Putin'i sinirlendirecek hamle! 620 gizli Rus ajanın kimliklerini açığa çıkarıldı
10:52 Bahçeli "baraj altı" iddialarına çok sert: Kiralık anket şirketlerinin algı operasyonları bize sökmez!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 12:20:36. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika | Kırşehir'de doktor ve sağlık çalışanlarının hastanede darbedildiği öne sürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement