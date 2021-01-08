Erkek arkadaşıyla birlikte öldürülen genç kızın evinde yangın çıktı - Son Dakika

Erkek arkadaşıyla birlikte öldürülen genç kızın evinde yangın çıktı

Kırşehir'in Kaman ilçesinde, erkek arkadaşıyla birlikte öldürülen genç kızın evi, yangında kullanılamaz hale geldi.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde, erkek arkadaşıyla birlikte öldürülen genç kızın evi, yangında kullanılamaz hale geldi. Genç kızın yaşadığı Bayramözü köyündeki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Kaman Belediyesi itfaiye ekipleri, köylülerin de yardımıyla yangını söndürdü. Yangın sırasında kimsenin olmadığı evin bir kısmı çöktü. Ev, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Cumhuriyet savcısının soruşturma açtığı yangınla ilgili Kaman Jandarma Komutanlığı ekipleri, köylülerin bilgisine başvurdu. Olay Kaman ilçesinde 31 Aralık 2020'de, O.Ç'den (25) 2 gündür haber alamayan ailesi, jandarma ekiplerinden yardım istemişti. Ailenin, O.Ç'nin 2 aydır birlikte yaşadığı kız arkadaşı V.İ'nin (24) Bayramözü köyündeki yakınlarından şüphelendiklerini anlatmaları üzerine ekipler, köyde çalışma başlatmıştı. O.Ç. ve V.İ, Dağbaşı mevkisinde tabancayla öldürüldükten sonra çukura gömülmüş bulunmuştu. Gözaltına alınan V.İ'nin annesi, babası, kardeşleri ve yakınlarının da aralarında olduğu 8 kişi tutuklanmıştı.

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