Son dakika... Kırşehir'de gençler "Malazgirt belgeseli"ni izledi - Son Dakika

Kırşehir'de gençler, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla "Malazgirt belgeseli"ni izledi.
Kırşehir Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü nedeniyle Cacabey Gençlik Merkezi'nde etkinlik düzenlendi.
Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda bir araya gelen gençler, Selçuklu Devleti'nin büyük komutanlarından Sultan Alparslan'ın tarihi kişiliği, zaferin Müslüman Türk tarihindeki yeri ve önemini anlatan "Malazgirt belgeseli"ni izledi.
Gençlerin karşılıklı fikirlerini de paylaştığı etkinlikte çeşitli ikramlarda bulunuldu.