Öte yandan Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2021 yılı kasım ayı içerisinde uyuşturucu madde kaçakçılığına yönelik icra edilen 5 operasyonda 8 şüpheli yakalandı, 111 uyuşturucu hap, 25 gram uyuşturucu madde ve 43 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçak yollardan temin edilen içkileri Kırşehir'e getiren şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Kırşehir 'de jandarma ekipleri, kaçak içki operasyonu gerçekleştirdi.

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