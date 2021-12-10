Son Dakika | Kırşehir'de kavga eden iki çobandan biri diğerini silahla öldürdü

Son dakika haberlerine göre Kırşehir'de hayvan otlatma meselesi yüzünden kavga eden iki çobandan biri, diğerini tabancayla öldürüldü.

Kırşehir'de hayvan otlatma meselesi yüzünden kavga eden iki çobandan biri, diğerini tabancayla öldürüldü. Kaman ilçesine bağlı İkizler köyünde arazide hayvan otlatan ve aralarında husumet bulunan F.K. ile H.G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.K, tabancayla H.G'ye ateş açtı. Yaralanan H.G, ambulansla kaldırıldığı Kaman Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Zanlı F.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kırşehir, kavga, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Kırşehir'de kavga eden iki çobandan biri diğerini silahla öldürdü - Son Dakika

Son Dakika

Dünya bu araştırmayı konuşuyor! Kan grubu A ve B olanların koronavirüse yakalanma riski çok daha yüksek

Dolar ve Euro'dan sonra en çok kazandıran yatırım aracı otomobil oldu

Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım

Başına çuval geçirilen Afgan, domuz bağıyla öldürüldü

Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi

İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır

Kayıp Ümmügülsüm bulundu, acı hikayesi ortaya çıktı: 13'ünde evlendi, 14'ünde anne oldu

Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor