Kırşehir'de, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda dereceye giren çocuklar ödüllendirildi.

Kırşehir Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Müftülük binasında düzenlenen törende çocuklara başarı belgeleri ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

İl Müftüsü Mehmet Yaman, törende yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle çocuklar arasında internet üzerinden "Evimizin Neşesi Kur'an Sesi" sloganıyla "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" yapıldığını ifade etti.

Kırşehir'den de çocukların ödüle layık görüldüğünü belirten Yaman, şunları kaydetti:

"Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliği ile düzenlenen yarışmaya ilimizden katılan ve dereceye giren bu yavrularımıza teşekkür ediyorum. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek ve okumak her Müslümanın görevidir ve hayırlı bir iştir. Bugün burada bulunan yavrularımız düzenlenen yarışmada dereceye girerek Başkanlığımız tarafından ödüllendirildi, bizler de sizlere bugün ödüllerinizi veriyoruz. Gösterdiğiniz üstün başarılardan dolayı hepinize teşekkür ediyorum."