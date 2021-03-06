Son Dakika | Oğlu öldürülerek gömülmüş halde bulunan baba, zanlının en ağır cezayı almasını istiyor - Son Dakika

Son Dakika | Oğlu öldürülerek gömülmüş halde bulunan baba, zanlının en ağır cezayı almasını istiyor

06.03.2021 17:33

Bir son dakika haberine göre Kırşehir'in Kaman ilçesinde kız arkadaşıyla dağlık arazide öldürülerek gömülmüş halde bulunan oğlunun cinayet zanlısının yakalanmasının sevincini yaşayan baba, acısının bir nebze de olsa hafiflediğini söyledi.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde kız arkadaşıyla dağlık arazide öldürülerek gömülmüş halde bulunan oğlunun cinayet zanlısının yakalanmasının sevincini yaşayan baba, acısının bir nebze de olsa hafiflediğini söyledi.

Baba İ.Ç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlu O.Ç'nin cinayet zanlısının yakalanmasında emeği geçen tüm kolluk kuvvetlerine teşekkür etti.

Zanlının "pişman değilim" açıklamasını dinlediğini anlatan baba İ.Ç, "Bu açıklamaları üzülerek izledik. Eminim ki adli merciler de izlemiştir. Mademki pişman değil, cinayeti kabul ediyor, o zaman yargılanıp en ağır şekilde cezasını çeksin." dedi.

R.İ'nin yakalanmasıyla acısının bir nebze de olsa hafiflediğini aktaran İ.Ç, "Bu şahıs yakalandı ama suçu üstlenip diğerlerini kurtarma yoluna gidebilir. Ancak bu cinayetler tek kişinin işleyeceği gibi değil." diye konuştu.

Oğluna işkence yapıldığını iddia eden İ.Ç, "İşkence edilmiş ama tecavüz yok. Israrla tecavüz haberi yapan bazı kuruluşlar var. Bunlar hakkında adli tıp raporu sonrası gereken işlemleri başlatacağız." ifadelerini kullandı.

Olay

Kırşehir'in Kaman ilçesinde 31 Aralık 2020'de O.Ç'den 2 gün haber alamayan ailesi, jandarma ekiplerinden yardım istemişti.

Ailenin O.Ç'nin 2 aydır birlikte yaşadığı V.İ'nin Bayramözü köyündeki yakınlarından şüphelendiklerini anlatmaları üzerine ekipler köyde çalışma başlatmış, O.Ç. ve V.İ. Dağbaşı mevkisinde tabancayla öldürüldükten sonra çukura gömülmüş halde bulunmuştu.

Gözaltına alınan V.İ'nin annesi, babası, kardeşleri ve yakınlarının da aralarında olduğu 8 kişi adli makamlarca tutuklanmış, avukatlarının Kaman Sulh Ceza Mahkemesine itirazda bulunmasıyla M.S. tahliye edilmişti.

Olayın zanlısı olarak aranan ve Mersin'in Tarsus ilçesinde 2008 yılında 5 kişiyi silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı davada 65 yıl hapis cezasına çarptırılan V.İ'nin amcasının oğlu ve dini nikahlı eski eşi R.İ. ise yakalanamamıştı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, R.İ'nin (27), Kocasinan ilçesi Oymaağaç Mahallesi'nde bir çiftlikte çobanlık yaptığını tespit etmiş, dün düzenlediği operasyonla gözaltına alınmıştı. R.İ, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilmişti.

Son Dakika | Oğlu öldürülerek gömülmüş halde bulunan baba, zanlının en ağır cezayı almasını istiyor
Son Dakika | Oğlu öldürülerek gömülmüş halde bulunan baba, zanlının en ağır cezayı almasını istiyor
Son Dakika | Oğlu öldürülerek gömülmüş halde bulunan baba, zanlının en ağır cezayı almasını istiyor
Son Dakika | Oğlu öldürülerek gömülmüş halde bulunan baba, zanlının en ağır cezayı almasını istiyor

Münir Karaloğlu, Kırşehir, Tecavüz, Cinayet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Oğlu öldürülerek gömülmüş halde bulunan baba, zanlının en ağır cezayı almasını istiyor - Son Dakika


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