Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranların dışarıya paket servisi yoluyla satış yapmalarına müsaade edilmemesi kararı alındığı bildirildi.

Kırşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Vali İbrahim Akın başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Kovid-19 salgını ile ilgili yeni tedbirler aldığı belirtildi.

Otel ve konaklama tesislerine yönelik denetim faaliyetlerinin yoğunlaştırılması ve etkinliğinin artırılmasının kararlaştırıldığı vurgulanan açıklamada, yeme içme yerleri için getirilen kısıtlamalardan istisna tutulan otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranların sadece konaklama yapan müşterilerine yönelik yemek hizmeti verebilmelerine ve dışarıya paket servisi yoluyla satış yapmalarına müsaade edilmemesine karar verildiği aktarıldı.

Açıklamada, otel ve konaklama tesisleri kayıtlarının günlük tutularak kolluk kuvvetleri iletilmesinin kararlaştırıldığı ifade edilerek, tedbirlere uymayanlar hakkında idari ve adli işlem yapılmasının da karara bağlandığı kaydedildi.