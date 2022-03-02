Son Dakika | Kırşehir'de "Şehirler Yarışıyor, Sigortalılar Kazanıyor Projesi" tanıtıldı - Son Dakika
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Son Dakika | Kırşehir'de "Şehirler Yarışıyor, Sigortalılar Kazanıyor Projesi" tanıtıldı

02.03.2022 13:17
Son Dakika | Kırşehir'de "Şehirler Yarışıyor, Sigortalılar Kazanıyor Projesi" tanıtıldı

Son dakika habere göre Kırşehir'de, "Şehirler Yarışıyor, Sigortalılar Kazanıyor Projesi" tanıtımı için etkinlik yapıldı.

Kırşehir'de, "Şehirler Yarışıyor, Sigortalılar Kazanıyor Projesi" tanıtımı için etkinlik yapıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) yapılan yazılı açıklamada, Doğal Afet Sigortaları Kurumunun (DASK), Türkiye'de deprem bilincini güçlendirmek ve Zorunlu Deprem Sigortası yaygınlığını artırmak amacıyla 81 ilin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinin katılımına açık olarak bu yıl 28 ilin katılımı ile "Şehirler Yarışıyor, Sigortalılar Kazanıyor Projesi'ni yürüttüğü belirtildi.

Proje ile toplumda deprem farkındalığının artırılması, vatandaşların depreme karşı önlem almasının teşvik edilmesi, her ilde zorunlu deprem sigortalı konut sayısının artırılmasının hedeflendiği vurgulanan açıklamada, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı sigorta acentelerine yönelik tanıtım çalışması gerçekleştirildiği ifade edildi.

Sigorta acentelerinin ziyaret edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şubat ayı boyunca ilimizde bulunan sigorta acentelerine ziyarette bulunularak ülkemizin deprem gerçeği ve Zorunlu Deprem Sigortası'nın önemi bir kez daha vurgulandı. Proje hedefini destekleyecek nitelikte materyallerin de kullanıldığı iletişim çalışmalarında, Kırşehir genelinde daha fazla vatandaşa ulaşılması ve onların da projeye aktif katılımının sağlanması amaçlanıyor. Mart ayı içerisinde ise 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle müdürlüğümüzce düzenlenecek açık hava etkinliklerinde tüm vatandaşlarımızın depreme karşı önlem alması teşvik edilecek ve Zorunlu Deprem Sigortası'nın önemi anlatılacak. Ayrıca, okullarımızda ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerine eğitimler verilecek. Proje ile deprem ve zorunlu deprem sigortası bilinci olan nesiller yetiştirilmesi hedefleniyor."

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Kırşehir, Sigorta, Deprem, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Kırşehir'de 'Şehirler Yarışıyor, Sigortalılar Kazanıyor Projesi' tanıtıldı - Son Dakika


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