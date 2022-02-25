Son dakika: Kırşehir'de tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika: Kırşehir'de tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

25.02.2022 11:26
Son dakika: Kırşehir'de tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haber... Kırşehir'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli yakalandı, 161 tarihi eser ele geçirildi.

Kırşehir'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli yakalandı, 161 tarihi eser ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara- Kayseri kara yolunda Akpınar Jandarma Komutanlığı önündeki uygulamada bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 105 sikke, 20 yüzük, 2 heykel, mühür, 26 küpe, 7 obje bulundu. Araçtaki Y.S, S.Ü ve M.A. gözaltına alındı.

Tarihi eserler Kaman Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Kırşehir, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Kırşehir'de tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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