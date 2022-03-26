Son dakika... Kırşehir'de tır ile minibüs çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika
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Son dakika... Kırşehir'de tır ile minibüs çarpıştı: 1 ölü

26.03.2022 10:04
Son dakika... Kırşehir'de tır ile minibüs çarpıştı: 1 ölü

Son dakika haberleri: Kırşehir'de, tır ile minibüsün çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Kırşehir'de, tır ile minibüsün çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Kırşehir - Aksaray kara yolunda meydana gelen kazada seyir halinde olan E.Ç.'nin kullandığı 40 BA 554 plakalı tır ile M.T.'nin sürücüsü olduğu 40 AAT 540 plakalı minibüs Kesikköprü mevkiinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen minibüsün şoförü M.T., olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan tır şoförü ise sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kırşehir Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Yaşanan kaza ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. - KIRŞEHİR

Son dakika... Kırşehir'de tır ile minibüs çarpıştı: 1 ölü
Son dakika... Kırşehir'de tır ile minibüs çarpıştı: 1 ölü

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Kırşehir'de TIR ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı Kırşehir'de TIR ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı Son dakika haberi: Tırla çarpışan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti Son dakika haberi: Tırla çarpışan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti

Kırşehir, Minibüs, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Kırşehir'de tır ile minibüs çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Kırşehir'de tır ile minibüs çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika
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