Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

18.03.2022 10:07

Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretini önlemeye yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda 27 gram metamfetamin, 15 gram sentetik kannabinoid ile bir gram toz esrar ele geçirdi.

Operasyonda M.C, A.K, T.S, M.K. ve G.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.C, A.K. ve T.S. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, M.K. ve G.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

YORUMLAR
500
Son dakika haberi... Uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı Son dakika haberi... Uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı Giresun'da düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı Giresun'da düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
11:29 Galatasaray, Avrupa'dan kasasını doldurup döndü! Gelir miktarı şaşkınlık yarattı
11:15 Dolardaki yükseliş trendi sürüyor: 17,79 TL
11:15 Meğer set aşkıymış! Cem Yılmaz 21 yaş küçük sevgilisiyle kameralara yakalandı
11:11 Japonya'daki depremin ardından Toyota, 11 fabrikada üretimi geçici olarak durdurdu
11:04 Ayrıldığı kız arkadaşını, yeni erkek arkadaşıyla görünce silahını çıkardı ve ikisine de kurşun yağdırdı
11:02 Mehmet Ali Kulat son anketleri yorumladı: AK Parti hâlâ birinci ama makas çok daraldı, aşiretler Millet'e kayıyor!
10:46 Survivor'da Batuhan Karacakaya ve Mert Öcal birbirine girdi! Acil durum konseyi duruma el koydu
10:45 Bugün bir destanın yazıldığı gün: 107 yıl önce bugün Çanakkale geçilmez dediler!
10:43 2019 yılında evlenmişlerdi: Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanma kararı aldı, hemen soyadını değiştirdi
10:40 Marcao'ya iki dev takım talip: Hayran kaldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 11:42:40. #1.11#
SON DAKİKA: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement