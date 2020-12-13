Son dakika: Kırşehir'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika

İkamete gelen jandarma ve sağlık ekipleri Türk'ün öldüğünü belirledi.

Evi kontrol eden köy sakinleri, Oğuz Türk'ün hareketsiz şekilde yattığını görünce jandarmaya bilgi verdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ömerhacılı köyünde ikamet eden Oğuz Türk'ün (42) şehir dışında yaşayan babası, oğlundan haber alamayınca köylülerden yardım istedi.

Kırşehir 'in Kaman ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.

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