Son dakika! Kırşehir'de yangın; 1 çocuk öldü, 6 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Son dakika! Kırşehir'de yangın; 1 çocuk öldü, 6 kişi hastaneye kaldırıldı

29.04.2022 11:08
Son dakika! Kırşehir'de yangın; 1 çocuk öldü, 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Edinilen son dakika haberine göre KIRŞEHİR'de 4 katlı binanın 1'inci katındaki dairede çıkan yangında dumandan zehirlenen aynı aileden Kerzi Nur Kablan (3) hayatını kaybetti, 4'ü çocuk, 6 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

KIRŞEHİR'de 4 katlı binanın 1'inci katındaki dairede çıkan yangında dumandan zehirlenen aynı aileden Kerzi Nur Kablan (3) hayatını kaybetti, 4'ü çocuk, 6 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Yenice Mahallesi, 214'üncü Sokak'taki 4 katlı binanın 1'inci katında sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İçeride bulunan Hacı Kablan (74) ile gelini Selime, torunları Gökhan Efe (8), Aylin Su (5), Kerzi Nur, İbrahim (4) ve Hacı Mehmet Kablan (1) ekipler tarafından dışarı çıkarıldı. Sağlık ekipleri, Kerzi Nur Kablan'ın öldüğünü belirledi. Dumandan etkilenen 4'ü çocuk, 6 kişi ise Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kerzi Nur'un cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

Yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.'ÇOCUKLAR ÇOK ZOR DURUMDAYDI'Görgü tanığı Muzaffer Yıldırım, "Yangını gördüğümde, tüm çabamla müdahale etmeye çalıştım. Elime aldığım çekiçle evin camını kırmaya çalıştım. Daha sonra arkadaşlar levye getirdi. Levye ile kırmaya çalışırken itfaiyeci arkadaşlar da geldi. İtfaiyeciler müdahale etmeye çalıştı. Çocuklar çok zor durumdaydı. Çok fazla duman vardı" diye konuştu.

İtfaiyenin bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Son dakika! Kırşehir'de yangın; 1 çocuk öldü, 6 kişi hastaneye kaldırıldı
Son dakika! Kırşehir'de yangın; 1 çocuk öldü, 6 kişi hastaneye kaldırıldı
Son dakika! Kırşehir'de yangın; 1 çocuk öldü, 6 kişi hastaneye kaldırıldı
Son dakika! Kırşehir'de yangın; 1 çocuk öldü, 6 kişi hastaneye kaldırıldı
Son dakika! Kırşehir'de yangın; 1 çocuk öldü, 6 kişi hastaneye kaldırıldı
Son dakika! Kırşehir'de yangın; 1 çocuk öldü, 6 kişi hastaneye kaldırıldı
Son dakika! Kırşehir'de yangın; 1 çocuk öldü, 6 kişi hastaneye kaldırıldı
Son dakika! Kırşehir'de yangın; 1 çocuk öldü, 6 kişi hastaneye kaldırıldı
Son dakika! Kırşehir'de yangın; 1 çocuk öldü, 6 kişi hastaneye kaldırıldı
Son dakika! Kırşehir'de yangın; 1 çocuk öldü, 6 kişi hastaneye kaldırıldı
Son dakika! Kırşehir'de yangın; 1 çocuk öldü, 6 kişi hastaneye kaldırıldı
Son dakika! Kırşehir'de yangın; 1 çocuk öldü, 6 kişi hastaneye kaldırıldı
Son dakika! Kırşehir'de yangın; 1 çocuk öldü, 6 kişi hastaneye kaldırıldı
Son dakika! Kırşehir'de yangın; 1 çocuk öldü, 6 kişi hastaneye kaldırıldı
Son dakika! Kırşehir'de yangın; 1 çocuk öldü, 6 kişi hastaneye kaldırıldı
YORUMLAR
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Kırşehir, Yangın, Polis, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Kırşehir'de yangın; 1 çocuk öldü, 6 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Kırşehir'de yangın; 1 çocuk öldü, 6 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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