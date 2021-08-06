Son dakika: Kırşehir'den sağlık ve itfaiye ekipleri, orman yangını bölgelerinde görevlendirildi - Son Dakika

Kırşehir'den gönderilen sağlık ve itfaiye ekiplerinin Antalya ve Muğla'daki orman yangınlarına müdahale ve yaraların sarılmasına katkı sağladığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı 112 Acil Sağlık Hizmetleri personelinin Muğla'daki yangın bölgelerinde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Mehmet Çetin, Onur Kulaksız ve Hüseyin Kaya'dan oluşan sağlık ekibinin Akçakaya mevkiinde görev aldığı belirtilen açıklamada, ekibin yangın söndürme çalışmaları sırasında yaşanan yaralanma vakalarına müdahale ettiği kaydedildi.

Kırşehir Belediyesinden yapılan açıklamada da itfaiye müdürlüğü ekiplerinin araç ve ekipmanlarla Marmaris ve Manavgat'taki yangın söndürme çalışmalarına destek verdiği aktarıldı.