Son dakika! Kırşehir Emniyet Müdürlüğü'nde Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği kuruldu - Son Dakika

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği çalışmalarına başladı.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği oluşturuldu.

Büro amirliği bünyesindeki ekipler, hayvanlara kasten zarar verilmesi, hayvan kaçakçılığı ve dövüştürülmesi, hayvanların çevreye ve topluma zarar verecek şekilde serbest bırakılması olaylarına müdahale edecek.

Ekipler, hayvanlara kötü davranılması, kasıtlı olarak aç ve susuz bırakılması, zehirlenmesi ya da öldürülmesi, evcil hayvanların çevreye zarar vermesi gibi durumlarda yasal işlem yapacak.

Öte yandan polis ekipleri, kent merkezinde meydan ve caddelerde vatandaşlara Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği faaliyetleri ile Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması hakkında bilgi verdi.