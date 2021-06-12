Kırşehir Şehit Aileleri Derneğince yaptırılan "Şehitler Ağacı"na kentin 193 şehidinin adlarının yazıldığı künyeler takıldı.

Kırşehir Şehit Aileleri Derneği, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle "Vatan Kalesinden Cennete Uçanlar Projesi" hazırladı.

Proje kapsamında şehitlerin isimlerinin yazıldığı olduğu künyelerin konulması için Kent Park girişine heykeltıraş Derviş Özer tarafından işlemden geçirilen kuru kayısı ağacı yerleştirildi.

Anıtın açılışı için protokolün de katılımıyla düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Vali İbrahim Akın, gazetecilere, Kent Park girişinde "Şehitler Ağacı" oluşturularak Kırşehirli şehitlerin isimlerinin yer aldığı künyelerin buraya takıldığını söyledi.

Akın, "Bu park yoğun olarak vatandaşlarımızın kullandığı bir mekan. İnşallah vatandaşlarımız buradan her geçerken şehitlerimizi hatırlayacak bu vatanın kolay kazanılmadığını, kolay korunmadığını burada somut bir şekilde görecekler. Bu ağacın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu vatan, bu bayrak için kanlarını vermekten kaçınmayan aziz şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan da anıt ağacı Kırşehirli şehitlerin isimleriyle yeşerteceklerini aktardı.

Kılıçaslan, "Yaklaşık 10 ağaç içinden seçtiğimiz kuru kayısı ağacını belediye ekiplerimizin de desteğiyle Kent Park'taki yerine getirdik. Kötü hava koşullarından etkilenmemesi ve uzun ömürlü olması için ağacı betonla saksıya sabitledik, ilaçladık ve vernikledik. Ardından Kırşehirli 193 şehidimizin isimlerinin yazılı olduğu künyeleri ağacımıza taktık." ifadesini kullandı.

Şehit annesi Altın Sevim ise "Şehitlerimiz adına yapılan hizmette emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şehitlerimiz zaten gönlümüzde yaşıyordu şimdi isimleri ağaçta yaşayacak." dedi.

Şehit babası Hamdi Keleş de anıtın yapımına emek verenlere teşekküre teşekkür etti.