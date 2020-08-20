Son Dakika: Kısa vadeli dış borçlar 6 ayda yüzde 0.3 yükseldi

Bir son dakika haberine göre Kısa vadeli dış borç stoku yılın ilk altı ayında yüzde 0.3 artışla 124 milyar dolara yükseldi.

Kısa vadeli dış borç stoku yılın ilk altı ayında yüzde 0.3 artışla 124 milyar dolara yükseldi. Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2.5 azalarak 54.8 milyar dolara, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku da yüzde 16 azalarak 49.6 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, yüzde 2.6 artarak 8.0 milyar dolara çıktı.Banka dışında yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 1.8 azalarak 20.7 milyar dolara, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 24.1 azalışla 10.4 milyar dolara geriledi.Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 15.3 artışla 15.7 milyar dolara çıktı.Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2019 yıl sonuna göre yüzde 13.8 azalarak 43.6 milyar dolara geriledi.Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2019 yıl sonuna göre yüzde 4,2 artarak 26,1 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 13,1 azalarak 78,3 milyar dolar olmuştur.Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 20.7 artarak 55.2 milyar dolara çıkarken, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 11.7 azalarak 68.4 milyar dolara geriledi.Kısa vadeli tahvil ihraçları da 2019 yıl sonundaki 67 milyon dolardan, yüzde 150.7 artışla 168 milyon dolara yükeldi.Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 310 milyon dolardı.Haziran sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 171.4 milyar dolar düzeyindeydi.Söz konusu stokun 15.7 milyar dolarlık kısmı, Aynı dönemde bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, yüzde 2.6 artarak 8.0 milyar dolara çıktı.Banka dışında yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 1.8 azalarak 20.7 milyar dolara, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 24.1 azalışla 10.4 milyar dolara geriledi.Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 15.3 artışla 15.7 milyar dolara çıktı.Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2019 yıl sonuna göre yüzde 13.8 azalarak 43.6 milyar dolara geriledi.Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2019 yıl sonuna göre yüzde 4,2 artarak 26,1 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 13,1 azalarak 78,3 milyar dolar olmuştur.Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 20.7 artarak 55.2 milyar dolara çıkarken, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 11.7 azalarak 68.4 milyar dolara geriledi.Kısa vadeli tahvil ihraçları da 2019 yıl sonundaki 67 milyon dolardan, yüzde 150.7 artışla 168 milyon dolara yükeldi.Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 310 milyon dolardı.Haziran sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 171.4 milyar dolar düzeyindeydi.Söz konusu stokun 15.7 milyar dolarlık kısmı, Türkiye 'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.



Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 10:22

Kaynak: DHA

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