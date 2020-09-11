Son Dakika | Kişi başı sağlık hizmetine başvuru sayısı GSS ile 10,3'e yükseldi - Son Dakika

Son Dakika | Kişi başı sağlık hizmetine başvuru sayısı GSS ile 10,3'e yükseldi

Son dakika haberleri... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2002'de yüzde 3,1 olan kişi başı sağlık hizmetine başvuru sayısının Genel Sağlık Sigortası (GSS) sayesinde 10,3'e yükseldiğini bildirdi.

Son Dakika | Kişi başı sağlık hizmetine başvuru sayısı GSS ile 10,3'e yükseldi, System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2002'de yüzde 3,1 olan kişi başı sağlık hizmetine başvuru sayısının Genel Sağlık Sigortası (GSS) sayesinde 10,3'e yükseldiğini bildirdi.

Sağlık hizmetine erişim noktasında Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) 2002'den itibaren yaptığı reformlara ilişkin yazılı açıklama yapan Selçuk, 2002'den itibaren farklı kanunlar çerçevesinde sunulan sağlık hizmetlerinin, sosyal güvenlik reformuyla tek çatı altında birleştirildiğini anımsattı.

Tüm vatandaşların 2012'de GSS kapsamı altına alınarak büyük kolaylık sağlandığını belirten Selçuk, bir zamanlar sigortalıların istedikleri hastanelerde muayene olamadığını hatırlattı.

Bakan Selçuk, GSS'nin sağlık hizmetine erişimini kolaylaştırdığını, artık vatandaşların ekonomik durumuna bakılmadan sağlık hizmetinin yaygın ve etkin şekilde verildiğini vurguladı.

GSS'de çoklu sistemden tekli sisteme geçildi

GSS siteminde önemli değişikliğe gidilerek basamaklı prim sistemi yerine tekli prim sistemine geçildiğini kaydeden Selçuk, düzenlemeyle mevcut durumda 3 kategoride uygulanan genel sağlık sigortası primi oranının tek kategoriye indirildiğini bildirdi.

Selçuk, GSS için ödenmesi gereken tutarın 2020 yılı için aylık 88,29 lira olduğunu, ödenen prim tutarının kişinin sadece kendisi için değil bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin de GSS kapsamına alınmasını sağlandığını anlattı.

GSS uygulamasıyla sağlığa erişimin kolaylaştırıldığını ve sağlık hizmeti kuruluşlarına doğrudan veya sevkli müracaat edilme imkanının getirildiğine dikkati çeken Selçuk, yine kanuni düzenleme yapılarak özel sağlık kuruluşlarının aldıkları ilave ücret oranlarına sınırlama getirildiğini kaydetti.

- "Gençlerimiz 25 yaşına kadar 2 yıl daha GSS'li"

Ayrıca 18 yaşını doldurmayan gençlerin birlikte sağlık açısından başkasının bakımına muhtaç kişilerin, iş kazası ile meslek hastalığı ve koruyucu sağlık hizmeti gibi durumlarda prim ödeme gün sayısına veya prim borcuna bakılmadığını belirten Selçuk, bu kapsamda olan vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanma hakları bulunduğunu hatırlattı.

Bakan Selçuk, buna ek olarak lise mezunu gençlere 20, üniversite mezunu gençlerin de 25 yaşına kadar 2 yıl daha prim ödemeksizin GSS kapsamında olduklarını vurguladı.

Kovid-19 pandemisi sürecinde de birtakım kolaylıklar sağlandığını ifade eden Selçuk, 1 Nisan'dan itibaren nakdi ücret desteği alanlardan herhangi bir sosyal güvencesi olmayan vatandaşların da GSS kapsamında olduğunu anlattı.

En düşük emekli aylığı bin 500 liraya yükseldi

Yaklaşık 13 milyon emekliye yönelik iyileştirmelerin de yapıldığını anımsatan Selçuk, ilk olarak 2019'da en düşük emekli aylıklarının 1000, Nisan 2020'de de bin 500 liraya çıkartıldığını bildirdi. Bakan Selçuk, 2018'de başlatılan bayram ikramiyelerinde bugüne kadar 64,2 milyar lira ödeme yapıldığını belirtti.

Bakan Selçuk ayrıca Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan düzenlemelerle bedeli ödenen yurt içi ilaç sayısının 8 bin 740'a ulaştığı bilgisini paylaştı.

Genel Sağlık Sigortası, Zehra Zümrüt Selçuk, Selçuk, prim, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 11:33 - Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son Dakika | Kişi başı sağlık hizmetine başvuru sayısı GSS ile 10,3'e yükseldi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Zimbabve'den her ay 100 milyon dolar değerinde altın kaçırılıyor Son Dakika: Van'da düzenlenen terör operasyonunda 3 askerimiz şehit oldu 4 gündür aranan gencin cansız bedeni başından vurulmuş halde bulundu Endonezya'da korona aşısı yaptıran gönüllü virüse yakalandı Galatasaray, menajer ödemeleriyle ilgili resmi evrakların basına sızması üzerine mahkemeye gidiyor Son Dakika: Türkiye, Doğu Akdeniz'de 12-14 Eylül arasında atış eğitimi için yeni NAVTEX ilan etti ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği yağların analiz sonuçlarında kutu içeriğinde ağır metal tespit edildi Çakmak gazı çeken 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti Genç mühendisin yatağında bir yabancı ile uyandığı otelin sahibinden kafa karıştıran sözler: Oda boşmuş Annesinin "Çok açılma" diyerek uyardığı genç, boğularak hayatını kaybetti Galatasaraylı Celil Yüksel, 900 bin TL karşılığında Adanaspor'a transfer oldu Otel odasında taciz kabusu yaşayan genç kız isyan etti: Şizofren durumuna düşürülüyorum Fransa'nın Lille takımına transfer olan Mustafa Kapı, Galatasaray'a veda etti Orsay Müzesi'nde skandal! Genç kadını göğüs dekoltesi yüzünden içeriye almadılar Mardin'de bir mahalle DEDAŞ'a karşı üç gündür eylemde!
Üçüncü bebeğine hamile olan Yasemin Özilhan düşük yaptı Üçüncü bebeğine hamile olan Yasemin Özilhan düşük yaptı         
15:26
Haluk Levent, sözünü tutarak Neslican Tay için anıt mezar yaptırıyor Haluk Levent, sözünü tutarak Neslican Tay için anıt mezar yaptırıyor         
15:02
İzinli olduğu dönemde Ankara'da koronaya yakalanan akademisyen hayatını kaybetti İzinli olduğu dönemde Ankara'da koronaya yakalanan akademisyen hayatını kaybetti         
14:52
Balıkçılar için önemli uyarı: Dev vatoz balığı, büyük tehlike oluşturabilir Balıkçılar için önemli uyarı: Dev vatoz balığı, büyük tehlike oluşturabilir         
14:47
Gökhan Töre, Beşiktaş'tan 10 milyon TL istedi Gökhan Töre, Beşiktaş'tan 10 milyon TL istedi         
14:35
İş yeri sahibi, silahını çekip hırsızlık amacıyla dükkana giren 2 kişiyi yakaladı İş yeri sahibi, silahını çekip hırsızlık amacıyla dükkana giren 2 kişiyi yakaladı         
14:34
Sevgilisini öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun tarafından tehdit edilen Müge Anlı'dan cevap: Hadi gel Sevgilisini öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun tarafından tehdit edilen Müge Anlı'dan cevap: Hadi gel         
14:21
Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt trafik kazası geçirdi Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt trafik kazası geçirdi         
14:17
80 yıldır sadece yağmur suyuyla yetişen Yazır üzümünün hasadı başladı 80 yıldır sadece yağmur suyuyla yetişen Yazır üzümünün hasadı başladı         
14:13
Rus sporcu, sporcu fırtınaya aldırış etmeden ip üzerinde yürüdü Rus sporcu, sporcu fırtınaya aldırış etmeden ip üzerinde yürüdü         
14:12
46 bin yıllık tarihi mağarayı yanlışlıkla patlattılar! CEO ve üst düzey yetkililer istifa etti 46 bin yıllık tarihi mağarayı yanlışlıkla patlattılar! CEO ve üst düzey yetkililer istifa etti         
13:54
Survivor yarışmacısı Ardahan Uzkanbaş, Tuğçe Ergişi ile aşk yaşamaya başladı Survivor yarışmacısı Ardahan Uzkanbaş, Tuğçe Ergişi ile aşk yaşamaya başladı         
13:52
Kadınların orgazmının erkek cinsel organına bağlı olmadığını ortaya koyan feminist yazar öldü Kadınların orgazmının erkek cinsel organına bağlı olmadığını ortaya koyan feminist yazar öldü         
13:28
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Özkan: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı entübe durumda Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Özkan: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı entübe durumda         
12:27
İki engelli çocuğuna bakarken kansere yakalanan baba hayatını kaybetti İki engelli çocuğuna bakarken kansere yakalanan baba hayatını kaybetti         
12:02
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak lisansı henüz çıkmadı Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak lisansı henüz çıkmadı         
11:36
Babasının mirası inekler için 15 yıllık turizm kariyerinden vazgeçti Babasının mirası inekler için 15 yıllık turizm kariyerinden vazgeçti         
11:31
Selin Ciğerci'den Demet Akalın sorusuna kaçamak cevap: Kocam kimseyle görüşmemi istemiyor Selin Ciğerci'den Demet Akalın sorusuna kaçamak cevap: Kocam kimseyle görüşmemi istemiyor         
11:12
Ekrem İmamoğlu, İstanbul trafiğini rahatlatacak 5 milyar dolarlık yeni projeyi duyurdu Ekrem İmamoğlu, İstanbul trafiğini rahatlatacak 5 milyar dolarlık yeni projeyi duyurdu         
10:53
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, amuda kalkarak poz verdi İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, amuda kalkarak poz verdi         
10:47
Mobilya sektörüne acil 100 bin eleman aranıyor Mobilya sektörüne acil 100 bin eleman aranıyor         
10:45
Maske takmamak için polise direnen kadına hemcinsinden tepki: Polis kadınsın diye duruyor, ben parçalarım seni Maske takmamak için polise direnen kadına hemcinsinden tepki: Polis kadınsın diye duruyor, ben parçalarım seni         
10:42
Abdullah Avcı, yayıncı kuruluş beIN SPORTS'ta yorumculuk yapacak Abdullah Avcı, yayıncı kuruluş beIN SPORTS'ta yorumculuk yapacak         
10:33
Ankara'ya yeni otobüs alımı konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi Ankara'ya yeni otobüs alımı konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi         
10:25
Korona da kısıtlama da dinlemiyorlar! Lüks araçta müziği sonuna kadar açıp, yol ortasında dans ettiler Korona da kısıtlama da dinlemiyorlar! Lüks araçta müziği sonuna kadar açıp, yol ortasında dans ettiler         
10:18
Korona mı grip mi olduğunuzu nasıl anlarsınız? İşte madde madde aradaki fark Korona mı grip mi olduğunuzu nasıl anlarsınız? İşte madde madde aradaki fark         
09:06
Giyim markasının reklam yüzü olan Can Yaman, 2 günlük çekimde 100 gömlek giydi Giyim markasının reklam yüzü olan Can Yaman, 2 günlük çekimde 100 gömlek giydi         
09:05
Ünlü şarkıcı Dua Lipa, aynanın karşısına geçip bikinili poz verdi Ünlü şarkıcı Dua Lipa, aynanın karşısına geçip bikinili poz verdi         
22:28
Ünlü oyuncu Melisa Döngel, sokağa iç çamaşırsız çıkınca tüm gözleri üzerine çekti Ünlü oyuncu Melisa Döngel, sokağa iç çamaşırsız çıkınca tüm gözleri üzerine çekti         
21:26
Bakan Koca'ya oğluna 1500 kişilik düğün yapan AK Partili vekil soruldu, cevabı ders niteliğindeydi Bakan Koca'ya oğluna 1500 kişilik düğün yapan AK Partili vekil soruldu, cevabı ders niteliğindeydi         
21:00
Iran Angelo, yeğeni Camila'nın eşi Hulk ile birlikte olması hakkında konuştu: Kalbimi parçaladı Iran Angelo, yeğeni Camila'nın eşi Hulk ile birlikte olması hakkında konuştu: Kalbimi parçaladı         
19:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2020 18:20:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Kişi başı sağlık hizmetine başvuru sayısı GSS ile 10,3'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei