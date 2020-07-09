Son dakika! Kışı uzun geçiren çiftçilerin ot biçme mesaisi başladı - Son Dakika

Türkiye'de tarım ve hayvancılığın önemli merkezlerinden Kars'ta geçimini hayvancılıkla sağlayan besicilerin tarlalardaki ot biçme mesaisi başladı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış ayının çetin ve uzun geçtiği illerden ve önemli hayvancılık merkezlerinden olan Kars'taki besici ve köylüler şu sıralar hayvanlarının kışlık ihtiyacını karşılamak için tarlalarında traktörler ya da tırpan ile ot biçiyor.

Uzun geçen kış dolayısıyla hayvanlarını yaklaşık 6 ay ahırda besleyen köylüler, şu sıralar tarlalarla başlayan ot biçme mesailerini günlerce sürdürüyor.

Sabahın erken saatlerinde tarlalara giderek ot biçmeye başlayan köylüler akşam saatlerine kadar yoğun bir mesai harcıyor.

Biçilen otlar ise bir süre tarlada bekletilip kuruması sağlandıktan sonra balya yapılarak kışın hayvanlara yedirilmek üzere depolanıyor, ihtiyaç fazlası ise satılıp aile bütçesine katkı sağlanıyor.

Besicilerden Gencay Demir, AA muhabirine hayvanlarına yiyecek depolamak için kış hazırlıklarına başladıklarını söyledi.

Tarlalardaki otların olgunlaşmasıyla hasada başladıklarını belirten Demir, "Hasadın ilk aşaması olan ot biçimine başladık, biçilen otu balya yaptık şimdi de onları traktörle taşıyoruz. Bir müddet sonra da inşallah hasadın ikinci bölümü olan arpa ve buğdaylarımızı biçip taşıyacağız. Bizim ot biçme işimiz 1 hafta sürüyor, sabah gün doğumuyla işe başlıyoruz, akşam saatlerine kadar çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün çalıştığımız tarladan 120-130 balya ot çıktı, traktör ve beden gücüyle balyaları taşımaya çalışıyoruz." dedi.