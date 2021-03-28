Son dakika! KISITLAMA GÜNÜ GELDİĞİ PARKTA POLİSTEN KAÇARKEN ÇOCUĞUNU KAYBETTİ - Son Dakika

Son dakika! KISITLAMA GÜNÜ GELDİĞİ PARKTA POLİSTEN KAÇARKEN ÇOCUĞUNU KAYBETTİ

28.03.2021 22:25

Edinilen son dakika haberine göre Çocuğu parkta bulan vatandaşlar annesine teslim etti.

Çocuğu parkta bulan vatandaşlar annesine teslim etti.

-Polis parka gelince parktan çıkmak için yarıştılar

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul,(DHA)- SOKAĞA çıkma kısıtlamasının uygulandığı pazar günü güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar Ataşehir'de bulunan bir parka akın etti. İhbar üzerine parka gelen polisleri görenler koşarak parktan ayrıldı. 3 çocuğuyla parkta vakit geçirmeye gelen kadın ise kaçış sırasında bir çocuğunu kaybetti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında vaka sayısı hızla artan İstanbul'da pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Ataşehir'de bulunan bir parkta ise vatandaşların kısıtlama yokmuşçasına parkta vakit geçirdiği anlar dikkat çekti. Kimileri bankta oturarak güneşli havanın tadını çıkardı kimileri ise çocuklarıyla oyun alanlarında ve halı sahada oyun oynadı. İhbar üzerine parka çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisleri görenler hızla parktan çıkarak evlerinin yolunu tuttu. 3 çocuğu ile birlikte parkta vakit geçiren bir kadın ise parktan kaçarken bir çocuğunu kaybetti. Paniğe kapılan kadın etrafta bir süre çocuğunu aradı. Kısa süre sonra çocuğu bulunan kadın parktan ayrıldı. Çocuğu bulan bir vatandaş, "Polislerden kaçmak için çocuğunu bırakmış, bulduk götürüyoruz." dedi.

Son dakika! KISITLAMA GÜNÜ GELDİĞİ PARKTA POLİSTEN KAÇARKEN ÇOCUĞUNU KAYBETTİ
Son dakika! KISITLAMA GÜNÜ GELDİĞİ PARKTA POLİSTEN KAÇARKEN ÇOCUĞUNU KAYBETTİ
Son dakika! KISITLAMA GÜNÜ GELDİĞİ PARKTA POLİSTEN KAÇARKEN ÇOCUĞUNU KAYBETTİ

İstanbul, Ataşehir, Pazar, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! KISITLAMA GÜNÜ GELDİĞİ PARKTA POLİSTEN KAÇARKEN ÇOCUĞUNU KAYBETTİ - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! KISITLAMA GÜNÜ GELDİĞİ PARKTA POLİSTEN KAÇARKEN ÇOCUĞUNU KAYBETTİ - Son Dakika
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