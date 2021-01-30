Son dakika: Kısıtlama günü korkutan yangın... Vatandaşlar sokağa döküldü - Son Dakika

Kısıtlama günü korkutan yangın... Vatandaşlar sokağa döküldü

İSTANBUL - Avcılar'da 5 katlı binanın çatı katının bacasından çıkan yoğun dumanlar paniğe neden oldu. Kısıtlama günü evlerinde olan vatandaşlar kendilerini sokağa attı.

Olay, saat 17.35 sıralarında Merkez Mahallesi Fırın Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Çatı katındaki dairenin bacasından çıkan dumanlar nedeniyle vatandaşlar itfaiyeye çatı yangını ihbarında bulundu. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, olayı kontrol altına aldı.

Vatandaşlar sokaklarda döküldü

Büyük bir yangın olduğunu düşünen vatandaşlar kısıtlama günü panik yaşadı. Korkan vatandaşlar kendilerini sokağa attı.