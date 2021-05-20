Son dakika: Kısıtlama saatinde dışarıda olan gençler polislere yakalandı - Son Dakika

Son dakika: Kısıtlama saatinde dışarıda olan gençler polislere yakalandı
20.05.2021 22:10
Edinilen son dakika gelişmesine göre Iğdır'da kısıtlama saatlerinde izinsiz bir şekilde dışarıda gezen bir grup genç polis ekiplerine yakalandı.
Iğdır'da kısıtlama saatlerinde izinsiz bir şekilde dışarıda gezen bir grup genç polis ekiplerine yakalandı.
Iğdır'da korona virüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkmanın yasak olduğu saatlerde bir grup genç dışarıda gezerken polis ekiplerinin denetimine takıldı. Ekipler izinsiz bir şekilde dışarıda gezen grup üyelerinin evlerine gitmesi için uyarı anonsları yaparken gençler ise yapılan anonslar sonrası evlerine gitmek üzere dağıldı. O sırada gençlerden bazılarının yapılan anonslar sonrası olay yerinden koşarak ayrılması ise görüntülere yansıdı. - IĞDIR
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