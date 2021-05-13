BURSA'DA POLİSE SALDIRAN 3 KİŞİ, ADLİYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek, kendilerini uyaran polis ekiplerine saldıran 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, gece saatlerinde İnegöl'e bağlı Mesudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasına uyulmadığı yönünde gelen ihbar üzerine polis ekipleri, 1. Aydın Sokak'a gitti. Kısıtlamayı ihlal eden kişiler, polis ekiplerince evlerine gitmeleri yönünde uyarıldı. Uyarıları dikkate almayan Talip A., Osman B. ve Hikmet B., iddiaya göre, polislere saldırdı. Ekiplerin anonsu üzerine olay yerine çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Gelen ekipler, şüphelileri etkisiz hale getirdi. Olayda 5 polis hafif şekilde yaralanırken, saldırganlar ise gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliye sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle 9 bin 450 TL cezai işlem uygulandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.