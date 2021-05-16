Son dakika! Kısıtlamada duvara çarpan kamyonetin sürücüsü polise zor anlar yaşattı - Son Dakika

Son dakika! Kısıtlamada duvara çarpan kamyonetin sürücüsü polise zor anlar yaşattı

16.05.2021 08:10
Son dakika! Kısıtlamada duvara çarpan kamyonetin sürücüsü polise zor anlar yaşattı, System.String[]

Son dakika haberler: BURSA'da kısıtlama saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

BURSA'da kısıtlama saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazadan yara almadan kurtulan ve polis ekiplerine zor anlar yaşatan sürücü Hüseyin Genç (39) kaza yapmadığını öne sürdü. Genç'e, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal, ehliyetsiz araç kullanmak, alkolmetreyi üflememek ve muayenesi yapılmayan araçla trafiğe çıkmaktan toplam 9 bin 998 TL ceza kesildi.

Kaza, saat 03.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi, Ankara Yolu Caddesi, Gençosman mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Hüseyin Genç idaresindeki 16 GU 570 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kısıtlama nedeniyle boş olan yolda savrulmaya başladı. Metrelerce savrulan kamyonet önce kaldırıma, ardından da istinat duvarına çarparak durdu. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

'BENİ SOYUYORSUNUZ'Kazayı yara almadan atlatan sürücü Hüseyin Genç'in alkollü olduğu iddia edilirken ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Ehliyetinin de olmadığı tespit edilen Genç, kendisine ceza yazmak isteyen polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Kaza yapmadığını öne süren Hüseyin Genç kendisini sakinleştirmek için müdahale eden polis ekiplerine tekme atmaya çalışarak "Ben kimseye kaza yapmadım. Beni mi soyuyorsunuz? Hepiniz beni soyuyorsunuz" dedi.

Polislere uzun süre direnen Hüseyin Genç gözaltına alınırken, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698 TL, alkolmetreyi üflememekten 3 bin 836 TL ile muayenesi yapılmayan araçla trafiğe çıkmaktan 314 TL olmak üzere toplam 9 bin 998 TL ceza kesildi. Kamyonet çekiciyle otoparka çekilirken, Hüseyin Genç ise Çarşı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.


Son dakika! Kısıtlamada duvara çarpan kamyonetin sürücüsü polise zor anlar yaşattı
Son dakika! Kısıtlamada duvara çarpan kamyonetin sürücüsü polise zor anlar yaşattı
Son dakika! Kısıtlamada duvara çarpan kamyonetin sürücüsü polise zor anlar yaşattı
Son dakika! Kısıtlamada duvara çarpan kamyonetin sürücüsü polise zor anlar yaşattı
Son dakika! Kısıtlamada duvara çarpan kamyonetin sürücüsü polise zor anlar yaşattı
Son dakika! Kısıtlamada duvara çarpan kamyonetin sürücüsü polise zor anlar yaşattı
Son dakika! Kısıtlamada duvara çarpan kamyonetin sürücüsü polise zor anlar yaşattı
Son dakika! Kısıtlamada duvara çarpan kamyonetin sürücüsü polise zor anlar yaşattı
Son dakika! Kısıtlamada duvara çarpan kamyonetin sürücüsü polise zor anlar yaşattı
Son dakika! Kısıtlamada duvara çarpan kamyonetin sürücüsü polise zor anlar yaşattı
Son dakika! Kısıtlamada duvara çarpan kamyonetin sürücüsü polise zor anlar yaşattı
Son dakika! Kısıtlamada duvara çarpan kamyonetin sürücüsü polise zor anlar yaşattı

Hüseyin Genç, Türk Lirası, Kamyonet, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Kısıtlamada duvara çarpan kamyonetin sürücüsü polise zor anlar yaşattı - Son Dakika


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