Kısıtlamada kaza yapınca yakayı ele verdi - Son Dakika

Kısıtlamada kaza yapınca yakayı ele verdi...Hem 5 bin lira ceza yedi, hem de gözaltına alındı

Kaza sonrası motosiklet sürücüsünün adam yaralama suçundan dolayı araması olduğu ortaya çıktı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kısıtlamadaki trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsünün adam yaralama suçundan dolayı araması olduğu ortaya çıktı. Sürücü gözaltına alınırken, toplamda 5 bin 920 TL ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, kaza Süleymaniye alt geçitte meydana geldi. Mehmet Şükrü O. 16 AGD 197 plakalı motosikletiyle alt geçitten geçtiği sırada yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet alt geçitte bulunan koruma demirlerine vurarak durabildi. Kazada sürücü ile arkasında bulunan Afganistan uyruklu Rıza A. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Trafik ekipleri yaptıkları kontrollerde sürücünün ehliyetinin olmadığını ve plakası olmasına rağmen takmadığı tespit edildi.

Polisler sürücüye ehliyetsizlikten 2 bin 850 lira ve plakası olduğu halde plaka takmama suçundan 3 bin 60 TL cezai işlem uyguladı. Yapılan sorgulamada motosiklet sürücünün ayrıca adam yaralama suçundan dolayı arandığı belirlendi.

Mehmet Şükrü O, tedavisinin ardından gözaltına alınırken diğer yaralının tedavisi ise sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.