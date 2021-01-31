Son Dakika | Kısıtlamada piknik yaparken, polisi karşılarında buldular - Son Dakika

Son Dakika | Kısıtlamada piknik yaparken, polisi karşılarında buldular

31.01.2021 18:22

Son dakika 3. sayfa haberi... Kısıtlamada piknik yaparken, polisi karşılarında buldular -Piknik yapan şahıslara 31 bin lira ceza yazıldı Düzce'de sokağa çıkma kısıtlamasında piknik yapan 10 kişi polisi karşılarında buldu.

Kısıtlamada piknik yaparken, polisi karşılarında buldular

-Piknik yapan şahıslara 31 bin lira ceza yazıldı

DÜZCE - Düzce'de sokağa çıkma kısıtlamasında piknik yapan 10 kişi polisi karşılarında buldu. Kovalamaca sonrası yakalanan 10 kişiye 31 bin 221 lira cezai işlem uygulandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Motorize Yunus Timleri ekipleri, merkeze bağlı Akınlar Mahallesi Melen deresi kenarında vatandaşların kısıtlamaya riayet etmediği bilgisini alınca bölgeye hareket etti. Dere kenarında piknik yapan vatandaşlar polisleri görünce kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sonrasında 2'si kadın 10 kişi kıskıvrak yakalandı. Yapılan kontrollerde aralarında 1 şahsın aranmasının olduğu tespit edilerek gözaltına alındı. 2'si kadın 10 kişiye sokağa çıkma kısıtlama kurallarına uymadıkları gerekçesi ile İl umumi hıfzıssıhha kurulu kararı gereğince 3 bin 469'ar liradan toplam 31 bin 221 lira cezai işlem uygulandı.

Son Dakika | Kısıtlamada piknik yaparken, polisi karşılarında buldular
Son Dakika | Kısıtlamada piknik yaparken, polisi karşılarında buldular
Son Dakika | Kısıtlamada piknik yaparken, polisi karşılarında buldular
Son Dakika | Kısıtlamada piknik yaparken, polisi karşılarında buldular

Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Kısıtlamada piknik yaparken, polisi karşılarında buldular - Son Dakika


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