Kısıtlamalar öncesi Tuzla'da korona virüs denetimi - Son Dakika

Kısıtlamalar öncesi Tuzla'da korona virüs denetimi

20.11.2020 18:12
Kısıtlamalar öncesi Tuzla'da korona virüs denetimi, System.String[]

Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında bu akşam saat 20.00'dan sonra başlayacak kısıtlamalar öncesinde Tuzla Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı zabıtalar denetim yaptı.

Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında bu akşam saat 20.00'dan sonra başlayacak kısıtlamalar öncesinde Tuzla Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı zabıtalar denetim yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, yeni korona virüs önlemlerini açıklamıştı. Alınan yeni tedbirlere göre, ara tatillerde olan okullardaki eğitim öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürdürüleceği, 65 yaş ve üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edileceği, tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edileceği, halı sahaların faaliyetlerine ara verileceği, sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacağı alışveriş merkezi, market, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacağı, kafelerde sadece paket servis uygulamasına geçileceği, kıraathanelerin faaliyetlerine bir süre ara verileceği ve hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacağı belirtilmişti. Bu kapsamda Tuzla Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kısıtlamalar başlamadan önce Tuzla'da denetimler gerçekleştirdi.

Bu akşam saat 20.00'da başlayacak kısıtlamalar öncesinde Tuzla'nın en işlek caddelerinden olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde yapılan denetimlerde kafe ve restoranların maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyup uymadığı denetlendi. Ayrıca Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan diğer işletmelerin de korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere uyup uymadığı denetlendi. Denetimlerin gerçekleştiği sırada caddede bulunan vatandaşlara ise maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulunuldu. Bu akşam başlayacak kısıtlamalar sonrasında da denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.

-İHA-

Kısıtlamalar öncesi Tuzla'da korona virüs denetimi
Kısıtlamalar öncesi Tuzla'da korona virüs denetimi
Kısıtlamalar öncesi Tuzla'da korona virüs denetimi
Kısıtlamalar öncesi Tuzla'da korona virüs denetimi
Kısıtlamalar öncesi Tuzla'da korona virüs denetimi
Kısıtlamalar öncesi Tuzla'da korona virüs denetimi
Kısıtlamalar öncesi Tuzla'da korona virüs denetimi
Kısıtlamalar öncesi Tuzla'da korona virüs denetimi

Zabıta Müdürlüğü, Tuzla Belediyesi, Koronavirüs, Tuzla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kısıtlamalar öncesi Tuzla'da korona virüs denetimi - Son Dakika


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