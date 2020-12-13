Son dakika: Kısıtlamalara uymayıp, araçta alkol alanlara molozlu önlem - Son Dakika

Son dakika: Kısıtlamalara uymayıp, araçta alkol alanlara molozlu önlem
13.12.2020 16:00
Son dakika haberleri... EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak araç içerisinde alkol alıp, yüksek sesle müzik dinleyerek çevreye rahatsızlık verenleri önlemek amacıyla Kocadere Göleti bölgesine giden yol, belediye ekiplerince taşlar konulup,...
EDİRNE'nin Keşan
ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak araç içerisinde alkol alıp, yüksek sesle müzik dinleyerek çevreye rahatsızlık verenleri önlemek amacıyla Kocadere
Göleti bölgesine giden yol, belediye ekiplerince taşlar konulup, moloz dökülerek trafiğe kapatıldı.
Türkiye genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamalarına rağmen bazı kişiler, araçlarıyla mesire alanlarına gitti. Araçlarında yüksek sesle müzik dinleyerek, alkol alan ve çevreye rahatsızlık verenleri önlemek amacıyla Kocadere Göleti bölgesine giden yol belediye ekiplerince taşlar konulup, moloz dökülerek trafiğe kapatıldı. Polis ve zabıta ekipleri, şehir merkezinin yanı sıra mesire alanlarında da denetimlerini sıklaştırdı. Polis ekiplerince, cuma gecesi başlayan ve cumartesi günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 19 kişiye toplam 59 bin 850 TL idari para cezası kesildi.
- Keşanedirne
Son Dakika Umut Bulut, Süper Lig tarihinde en çok maça çıkan 3. oyuncu oldu Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken eleştiri: F.Bahçe'nin Fatih Terim'i yok Erdoğan'ın verdiği kira müjdesinin detayları ortaya çıktı! Elektrik, su ve doğal gaz faturaları da masada Akılalmaz olay! Kaybettiği ehliyetiyle adına koronavirüs testi yaptırıldı, sonuç pozitif çıktı Filip Novak, 3-0'lık Malatya yenilgisi sonrası güldüğü için taraftarlardan özür diledi Sosyal medyada koronavirüs refakatçi borsası oluştu! 24 saat için 500-800 TL talep ediyorlar Kısıtlamada 2 defa polis çevirmesine yakalanan kadınlara ceza yağdı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Minsk Grubu'na ayar: Sizi buraya ben çağırmadım, hadi konuşun, sizi dinliyorum