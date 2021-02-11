Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan şahsa idari para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19'la mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle saat 21.00 itibarıyla kent genelinde denetimler yaptı.
Merkez Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesinde saat 04.30'da devriye gezen bekçi ekipleri, bisikletiyle gezen bir şahsa izin belgesini sordu.
Belgesi olmadığı tespit edilen Huzeyfe T. isimli şahsın durumundan şüphelenen ekipler, şahsın üzerinde yaptığı aramada uyuşturucu madde buldu.
Huzeyfe T. gözaltına alınırken, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden de ceza yazılacağı öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Kısıtlamanın bitimine dakikalar kala bisikletiyle gezen şahsa cezai işlem uygulandı - Son Dakika