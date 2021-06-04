Son dakika! Kısıtlamayı ihlal edip polisten kaçan sürücü, alkollü çıktı - Son Dakika

DÜZCE'de, sokak kısıtlamasını ihlal ederek, polisin 'dur' ihtarına da uymayan otomobil sürücüsü Recep A., 30 kilometrelik kovalamacayla yakalandı. Yapılan testte 2.10 promil alkollü çıkan Recep A., gözaltına alındı.

Olay, gece Kaynaşlı ilçesinde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulama yapana polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan, 81 AAR 961 plakalı otomobilin sürücüsü Recep A., hızını artırıp, kaçmaya başladı. Kaynaşlı ilçesinden Düzce şehir merkezine doğru giden Recep A.'yı takip eden ekipler, 30 kilometrelik kovalamaca sonunda durdurdu. Araçta yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yapılan testte 2.10 promil alkollü olduğu tespit edilen Recep A., gözaltına alındı.